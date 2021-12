Rusher přišel do Ústí z anglické Zoo Great Yarmouth. „S lítostí oznamujeme, že jsme se rozloučili s levhartem mandžuským Rusherem, který by v dubnu příštího roku oslavil 19 let života. Jakkoli bylo rozhodnutí o uspání Rushera složité, vzhledem ke zdravotním problémům způsobeným vysokým věkem bylo nevyhnutelné,“ informovala v minulých dnech zoo.