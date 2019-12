Více než osmdesátileté babičky, ale i dvouleté děti. „Mezitím“ trénink světových hvězd aerobiku. Ve fitness studiu Jitky Hofmannové je pořád živo. Právě kvůli svým svěřenkyním, vrcholovým i „obyčejným“, nikdy nekývla na skvělé nabídky ze zahraničí ani další lákadla a stále v Lounech připravuje nové talenty českého aerobiku. „Pořád mě to moc baví. Piplám si je odmalinka, něco jsme vybudovali, je to radost, ale i zodpovědnost,“ svěřuje se.

Lounský aerobik pod vedením Hofmannové vozí cenné kovy z evropských, světových i republikových šampionátů pravidelně, vlastně každoročně. „Spočítané je nemám. Ale jsou to desítky medailí. V roce 2007 jsme se poprvé dostali na mistrovství světa a od té doby se nám nestalo, abychom přijeli bez medaile,“ vzpomíná lounská trenérka.

Už Kristýna Zahradníčková vybojovala řadu medailí z MS, ME i MČR, včetně těch zlatých. Ta nejprestižnější, zlatá individuální z MS, jí ale chyběla. Současné svěřenkyni Adéle Citové se to povedlo. Už dvakrát se jako jediná Češka v historii stala světovou šampionkou. „Medaile jsou super, potěší, vystavíte si je. Je to skvělé, určitě. Ale nejdůležitější je radost z pohybu,“ ví Hofmannová, která má ve sbírce také vyznamenání od Českého olympijského výboru. „Ty úsměvy holek, malých dětí, ale i seniorů, když se hýbají, to je paráda,“ tvrdí trenérka.

Občas se aerobičky setkávají s názorem - dvě minuty plné úsměvů, pár skoků, nic moc to není… Aerobik je ale v obrovském, až neuvěřitelném tempu, samý skok, klik. „Na vrcholové úrovni je to ohromně obtížné. Je za tím každodenní příprava. Tvrdá dřina každý den, když chcete něco dokázat,“ potvrzuje, že aerobik, byť tak na první pohled nevypadá, je velmi náročný sport.

Hofmannová ale v Lounech nepečuje jen o vrcholové sportovce. Klidné, živé, hyperaktivní, všechny děti hodiny ve studiu baví. „Máme osmdesát dětí, chodí cvičit od dvou a půl let. Formou hry. Je to všeobecná pohybová průprava, není to jen aerobik, ale kompletní příprava vlastně pro všechny sporty,“ říká.

Od 12 let pak začíná specializovanější trénink. Hofmannová vyznává filozofii, že na specializaci je čas, že je nutné nechat tělo vyzrát, nespěchat. Mnohokrát se jí to osvědčilo. „Talent na aerobik poznám hned. Ale to ještě neznamená, že to dítě někam dotáhne, že bude mít tu obrovskou píli, snahu a podporu. Vrcholový sport je hodně o hlavě a musí se vše sejít,“ pokračuje trenérka.

Ve svém studiu se stará také o sedm desítek seniorek ve cvičení Třetího věku. Chodí tam i dámy, kterým je přes 80 let. „Mě to moc baví, moje babky, jak jim říkám, také. Jsou nadšené, těší se, jsou to nabíjející cvičení. To dělám také moc ráda,“ dodává Jitka Hofmannová.