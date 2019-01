Chomutov - Povedlo se! Dívky z Beethovenu DC obhájily triumfy z minulých dětských olympiád a jako reprezentantky Ústeckého kraje vyhrály v disco dance prestižní disciplínu malých formací.

Domácí hrdinkou tanečního parketu se stala dvanáctiletá Radka Pěkná z chomutovské taneční školy Beethoven DC, která bodovala ve všech disciplínách. V sólech vybojovala druhé místo, v duetu s Adélou Macháčkovou skončila třetí. A se sedmičlennou formací pak obhájila vítězství z dřívějška. Na minulých dětských olympiádách totiž Ústecký kraj zásluhou Beethovenu DC vyhrál v tanečních soutěžích už dvakrát. „Je to bomba, super, úžasný," zářila po vyhlášení mladá tanečnice.

Do finále postoupila v sólové disciplíně ještě jedna zástupkyně Beethovenu DC, potažmo Ústeckého kraje, a to Štěpánka Bulvová. Ta skončila na děleném pátém místě.

Radka Pěkná: Sólově je to pro mě největší úspěch

Radka Pěkná z Chomutova je od včerejška trojnásobná olympijská medailistka. Mladá tanečnice chomutovské školy Beethoven DC získala ve třech disciplínách na zimních olympijských hrách bronzovou, stříbrnou i zlatou medaili. Nejvíc si váží té stříbrné, protože byla ze sólové disciplíny. Je tak možné, že bude vůbec nejúspěšnější sportovkyní ve výpravě Ústeckého kraje.

Jak se cítíš?

Bomba, super. Neumím to popsat, je to úžasný.

A nemyslela sis třeba ještě na něco lepšího, třeba na tři zlaté?

To opravdu ne. Ale doufala jsem, že bych mohla mít u každé disciplíny alespoň jednu medaili a to se mi splnilo.

Na kterou disciplínu jsi nejvíc pyšná?

Určitě sólo. Třeba na nedávném mistrovství republiky v Bohumíně jsme byly s malou skupinou první, ale v sólu jsem byla sedmá a s duetem jsme byly osmé. Takže sólově je to pro mě největší úspěch. Byly tady ty největší soupeřky.

V čem je olympiáda jiná než třeba ty republikové či mezinárodní soutěže?

Tady si to víc užíváme, na závodech tvrdě bojujeme o umístění. Ale trému jsem přesto měla.

A co domácí prostředí? Byla to pro tebe podpora nebo to bylo naopak svazující?

Atmosféra byla skvělá. A díky tomu, že jsme domácí, tak jsme tu měly velkou podporu což bylo super. Jinde bychom ji neměly. Určitě mě to taky povzbudilo.

Co nějaká odměna - bude?

To nevím. Vůbec (smích).

Trenérka: Na děcka dýchnul olympijský duch, je to tu hodně přátelské

Tak co říkáte na výsledky? Jste něčím překvapená?

Úspěch v malých skupinách zase takovým překvapením nebyl, věřily jsme si, že nějakou medaili získáme. A že je to zlatá? To je super! My jsme dvě předchozí olympiády vyhrály, ale tohle jsou zase jiné týmy. Holky jsou mladší, divočejší. Druhé místo v sólech pro Radku Pěknou bylo velice příjemné překvapení, příjemný zážitek.

Takže jste spokojená?

Maximálně. U té zlaté medaile se nám i trochu ulevilo, přece jen obhajovat je vždycky těžší než překvapit. Ale v těch sólových disciplínách jsme si tolik nevěřili, protože konkurence je obrovská a holky jsou mladé. Takže já jsem nadšená.

Mluvíte o konkurenci, ale já při čtení všech vašich mistrovských úspěchů mám pocit, že konkurenci nemáte…

Tak to není. My jsme třeba na posledním mistrovství republiky zvítězili v dětských a dospělých kategoriích. Ale ta juniorská, která tančila na olympiádě, tam ještě tak obrovské úspěchy nemáme. Oproti dětem a dospělým nemají tolik medailí přes rok, takže je super, že tady holky braly hned tři.

Byl to vystoupení připravované přímo pro olympiádu?

Ne, s touhle choreografií jste už tancovaly během podzimní ligy, stejně jako všechny ostatní týmy. Nebyla potřeba žádná speciální příprava, jen jsme ji musely vzhledem k vánoční pauze trochu oprašovat…

Celorepublikové soutěže jsou prý hlavně o tvrdém soutěžení, olympiáda spíš o tom si to užít. Je to tak?

Rozhodně. Tady je to zvláštní tím, že atmosféra je taková přátelská. Myslím, že tomu pomohl i zahajovací ceremoniál se všemi proslovy o fair play. Děcka vnímají, že je to něco jiného než to ukrutné závodění, které probíhá přes rok. Připadají si jako na skutečné olympiádě, ten duch něčeho elegantního a honosného na ně přece jen dýchnul. Na soutěžích řveme a brečíme, tady je to přátelštější.

Co odměna pro medailisty? Bude nějaká?

Určitě bude, možná uděláme nějaký večírek. Ale v rámci tréninku, přeci jen jsou to juniorky. Takže nějaký dortík, bouchneme dětské šampáňo a jedeme dál. Nakonec hned dneska večer máme trénink. Jen holky, které tancovaly tady, tam nemusí, protože budou na slavnostním ceremoniálu. Jinak už ale musíme trénovat. Začíná nám sezóna, nemůžeme se zastavit.