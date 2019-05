Auta, která vozila prvorepublikou hvězdu Lídu Baarovou, prezidenta Masaryka nebo Jaroslava Marvana, by mohli obdivovat návštěvníci z celé republiky v Chomutově. Ústecký kraj jedná se sběratelem Emilem Příhodou o zapůjčení jedinečné sbírky veteránů automobilky Praga. Vznikla by kvůli ní nová expozice za 27 milionů korun.

Sbírku tvoří víc než sto automobilů od luxusních vozů po autobusy hromadné dopravy. Podle kulturní komise UNESCO se jedná o třetí největší a nejúplnější sbírku svého druhu na světě. „Patří k ní přes 406 tisíc dokumentů a fotografií, jež mapují existenci automobilky Praga od roku 1908 do současnosti,“ přibližuje kolekci její majitel Emil Příhoda.

Do roku 2016 vystavoval veterány ve vlastním muzeu ve Zbuzanech u Prahy. Pak ale o vlastnictví objektu kvůli rodinným sporům přišel a musel vozy přemístit. Otevřít expozici jinde se kvůli nárokům na prostor ukázalo jako velmi těžké, ideálně by potřebovala areál o velikosti dvou fotbalových hřišť. „Během minulého roku jsem objel přes 40 lokalit a absolvoval bezpočet jednání. Nic z toho zatím k úspěchu nevedlo,“ uvedl v únoru sběratel pro Deník.

Nakonec zájem o sbírku projevil i Ústecký kraj a jako vhodnou lokalitu vybral Chomutov. „Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje by měla být zapůjčená sbírka umístěna v bývalém školním areálu v ulici Ctiborova,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Objekt je v majetku kraje, v současnosti zůstává nevyužívaný. Čeká ho proto náročná oprava.

Místo lázní Ctiborova ulice

„Náklady na rekonstrukci a úpravu prostor se předpokládají ve výši 27 milionů korun,“ vypočítává Komínek. Částku by hradil Ústecký kraj ze svého rozpočtu. Původně se uvažovalo i o využití areálu městských lázní, nakonec se ale kraj kvůli vysokým nákladům rozhodl dát přednost Ctiborově ulici.

Správou sbírky plánuje hejtmanství pověřit Oblastní muzeum Chomutov. Podle ředitelky Markéty Prontekerové představuje správa prestižní sbírky pro muzejníky výzvu. „V současné době v muzeu nespravujeme ani vzdáleně podobné sbírkové předměty. Pro stávající i nové pracovníky muzea to znamená hlavně hodně práce, kterou je potřeba vykonat, než se bude moci sbírka zpřístupnit,“ myslí si Prontekerová. Muzeum bude při přípravách spolupracovat i s majitelem Emilem Příhodou.

Pokud Ústecký kraj dohodu s majitelem sbírky uzavře, měl by být přesun do Chomutova rychlý. Větší část vozů se nachází kvůli nucenému stěhování na provizorním místě u známého Emila Příhody, jiné jsou v muzeích po celé republice. „Vlastní přestěhování sbírky bychom chtěli realizovat co nejdříve,“ potvrzuje náměstek Komínek. Teprve potom začnou práce na úpravách prostor a zpřístupnění sbírky veřejnosti.

Unikátní kolekce

Sbírku začal Emil Příhoda (87) dávat dohromady na konci 50. let ještě jako automechanik. Nejstarší exponát je z roku 1908. Mezi největší unikáty patří autobus NDO sestavený speciálně pro Všesokolský slet v roce 1938, luxusní Praga Grand, kterou se vozila rodina Masaryků, nebo reklamní automobil s logem bonbónů Hašlerek.