Zatímco si tatínek vychutnává lahodné degustační vzorky zlatavého moku a zkouší nové speciály, maminka s dětmi se na vypůjčených kolech projíždí historickým centrem Žatce. Pak společně zamíří do bludiště, pivovaru, vystoupají na chmelový maják nebo si projdou novou expozici o sladovnictví. A mohou přitom i soutěžit. Letošní sezona v Chrámu chmele a piva má být ve znamení zážitků, pivních i turistických, které jinde neochutnáte.

„Zelené pivo na Velikonoce už vaříme, to má vždy velký úspěch. Chystáme ale také další velmi zajímavé speciály,“ láká milovníky českého národního nápoje k návštěvě Žatce ředitel Chrámu chmele a piva Ondřej Baštýř.

Už jste viděli třeba pivní degustační prkénko? „Chceme ukázat, že pití piva může být také gastronomický zážitek. Nabízíme degustace, poradíme jak na to, lidé se dozvědí zajímavosti, mohou také navštívit náš minipivovar,“ říká šéf Chrámu.

Pro „pivní zážitky“ se do Chrámu chmele a piva návštěvníci rádi vracejí. „Vždy tam ochutnám něco nového. Vychutnávám si to. Taková piva běžně nekoupíte, je to zajímavé, mají tam chuťovky,“ usmívá se Ivan Zeman, který přijíždí do Žatce ochutnávat piva z Mostu.

Nově se bude moci zapojit také do soutěže o ceny, jak jinak než související s pivem a chmelem. „Soutěž je určená pro všechny, jednotlivce i rodiny. Účastníci navštíví několik míst v Žatci a okolí, dostanou razítka a kdo kartičku zaplní, bude zařazen do slosování. Předání cen proběhne na Dočesné,“ přibližuje projekt s názvem Královská cesta chmele a piva Baštýř.

Pro razítka po vůni chmelu

Razítka bude možné sbírat i v průběhu několika let, vybraná místa spojuje opět téma zlatavého moku. Kromě Chrámu se účastníci vydají do pivovaru, Chmelařského muzea, na zámek Stekník, recesistického Muzea Homolupulů či do Krušovic.

Chrám chmele a piva i letos nabízí půjčování kol. V muzeu se lidé dozvědí vše o chmelu a pivu, tradicích i novinkách. Oblíbené je bludiště z chmelových žoků, erbovní síň, chmelový maják nebo obří skleněná chmelová šiška. „Úplně nová expozice bude v Galerii Sladovna. Bude o historii sladovnictví, připomene, k čemu budova původně sloužila. Bude to podle nás zajímavé zpestření,“ líčí Baštýř.

Chrám chce oslovit rodiny s dětmi, ale chce být také rájem pro pivaře. A na co láká? Kromě jedenáctistupňového Samce, tmavého piva, lehčího Letňáku a nové třináctistupňové Harmoniky tam chystají netradiční speciály eXperiment Ale (čti ejl - pozn. red). „Spolupracujeme při jejich vaření s odborníky z Chmelařského institutu, obsahují nové speciální odrůdy aromatických chmelů,“ dodává Baštýř s tím, že nový „ejl“ nasazují vždy zhruba jednou za dva měsíce.