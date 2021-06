Pondělí 7. června je známé jako světový den rorýsů. Právě v tento den hojnost těchto ptáků mohutně švitořila nad ústeckou školkou U plavecké haly. Kdo se vyzná v ptačí řeči, ale poznal, že tady se neslaví, nýbrž truchlí. Během rekonstrukce tady dělníci v sobotu zaživa zazdili vajíčka i mláďata. Česká inspekce životního prostředí si kvůli tomu vymínila pozastavení stavby. Firma ani město, kterému objekt patří a zadávalo dokumentaci pro stavební řízení, prý o hnízdišti neměly informace. Kauza možná posune plánovaný zářijový návrat dětí do opravované školky. Podle ornitologů jde o porušení zákona a mluví dokonce o podání trestního oznámení kvůli týrání zvířat.

Nález mrtvých ptáčat a vajíček potvrdil mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka. „Byla to chyba té firmy, bere to na sebe, ale objekt patří magistrátu. Domníváme se, že magistrát mohl vědět, že tam hnízdí rorýsi, protože tam určitě nehnízdí první rok,“ řekl Ovečka.

Zástupce firmy se k věci novinářům nechtěl vyjadřovat. Město Ústí nad Labem věci lituje a poskytne veškerou součinnost orgánům, které věc budou prošetřovat. Na magistrátu si to také prošetří sami. Podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení nebyla ani zmínka, že by na objektu mělo být hnízdiště. Připustil, že ani od vlastního odboru životního prostředí. „Ale dokumentace je z roku 2018,“ zmínil Tošovský.

Stavba v režii Studia Jelínek je s dotací IROP, podle veřejně dostupných materiálů, v hodnotě 11,4 milionu korun. Zateplení budovy ovšem podle náměstka nemělo být součástí projektu. Hotovo mělo být na konci července. V září se do školky v ústecké čtvrti Klíše měly vrátit děti, které teď jsou v různých jiných zařízeních. Tento termín je nyní ohrožen, i když uvnitř objektu práce nejspíš budou moct pokračovat.

U stavby v ulici Na Spálence se v pondělí dopoledne sešli zástupci stavitele, ústecký ornitolog Václav Beran, inspektorky životního prostředí i magistrátní úřednice. Někteří vylezli na lešení a byli u toho, když experti zasunuli do skulin šesti zazděných hnízd z celkových devatenácti inspekční kamerku. Krátký průzkum potvrdil, že uvnitř byla hnízda s mladými i vajíčky.

Ve věci téměř jistě padne pokuta. Došlo tu pravděpodobně k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle ornitologů je pochybení především na straně města. Úředníci z odboru životního prostředí měli stavebníky upozornit na možný výskyt zvlášť chráněných druhů a přijetí patřičných opatření.

Událost řeší policie

Podle ochránců přírody má být podobná věc pro úředníky rutinní. Beran v pondělí mluvil i o podání trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu týrání zvířat. „Evidujeme tento případ,“ řekla k tomu ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

O porušení zákona mluví i Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. „K podobným událostem u nás bohužel někdy dochází,“ poznamenal expert s tím, že se tak naštěstí děje v menší míře než dřív. Většina zástupců firem, investora nebo odpovědných orgánů to podle ornitologa přičítá neznalosti. Ale to prý bohužel nemusí být pravda. Spíš způsob, jak věc „uhrát“.

Když ptáci hnízdí, nemá se stavět

Rorýs obecný je v Česku zvlášť chráněný ohrožený druh ptáka. Pro zásah do jeho hnízdiště je třeba výjimky ze zákona 114/1992. V hnízdní době tu není možné vykonávat stavební práce. Případné rekonstrukce by měly být hotovy do příletu rorýsů kolem 15. dubna nebo po jejich hnízdní době po 15. srpnu. V pondělí 7. června slavili rorýsi jejich světový den.