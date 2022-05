„Na co to je?“ Taková byla nejčastější otázka dětí na žatecké retro muzejní noci. Často tápali také nedlouho dospělí návštěvníci. Ti starší naopak vzpomínali a vzpomínali. V muzeu si mohli vyzkoušet retro kempování, zasoutěžit si v poznávání dnes často nevyužívaných věcí. Nechyběla ani legendární céčka a házení na čáru.

Pamatujete, jak jste skákali panáka? Kdo chtěl, mohl si ho při retro muzejní noci v Žatci vyzkoušet hned u vchodu. „Tady se musíš rozkročit, každou nohu na jiné číslo,“ radila Kamila Zárubová své vnučce, jak se panák skáče. Hned jak úspěšně doskákala, přesunuli se do zahrady muzea. „Babi, v takových velkých stanech jste byli?“ vyzvídala vnučka při pohledu na staré stany.

Plynový vařič, typické nafukovací matrace a skládací sedačky, lavor, plastové nádobí. Kempovací koutek byl vybaven dokonale. K vidění byly i dva stany, které už několik desetiletí pamatují. Vždyť před Sametovou revolucí je pro dovolené používal snad každý. „No, ano. Přesně takový jsme měli, i stejnou barvu. Víš jak dlouho to vždycky trvalo sestavit? Má to strašně moc tyčí, opravdu hodně, všechny vypadají stejně. Má to předsíň, ložnici, bylo to pohodlné bydlení. Jen to stavění vždycky bylo na dlouho,“ vysvětlovala trpělivě.

O kousek dál si mohli návštěvníci opéct buřty, zazpívat si tradiční písničky k táboráku. Pro děti byla připravena řada soutěží. A proč se tentokrát muzejní noc v Žatci nesla v retro duchu? „V muzeu v současnosti probíhá výstava Vzpomínky naší maminky, kterou si návštěvníci mohli při té příležitosti prohlédnout a zavzpomínat na své dětství a mládí. Malí i velcí si mohou vyzkoušet například skákání panáka nebo přes gumu, cvrnkání kuliček, malování na chodník,” shrnula Jitka Krouzová ze žateckého muzea.

„Kousek. Ještě o kousek víc. Příště musím hodit dál,“ komentovala mladá slečna Hana Vrábelová svůj pokus trefit čáru. Povedlo se, svou soupeřku porazila. Legendární hru s céčky si návštěvníci také mohli vyzkoušet. „Hrávali jsme to pořád. Na sídlišti se čára hrála pořád. A šlo mi to, céček jsem měla dost,“ zavzpomínala Lenka Kempná.

O kus dál se návštěvníci muzejní noci procházeli expozicí Vzpomínky naší maminky. Viděli tam stovky předmětů, které se dříve běžně využívaly, nyní už ale slouží málokdy. Prohlíželi si časopisy, kterým vévodila tvář mladé Jiřiny Bohdalové nebo dobývání vesmíru. Zájemci si zkoušeli třeba také starý psací stroj.

Děti se často ptaly třeba na walkman nebo nejrůznější kuchyňské pomocníky, které nedokázaly identifikovat. „Na co je tohle,“ bylo slyšet velmi často. „Tohle je hříbek na štupování ponožek. To už dneska snad nikdo nepoužívá. Navlékla se na to děravá ponožka a zašila se, spravila,“ vysvětlil Milan Luhový zvídavému synkovi.

Účastníci muzejní noci tak viděli například staré lyže, vysavače, pozapomenuté školní pomůcky, ale také staré kolo nebo motorku. Nahlédnout mohli do krámku, kde se ještě vážilo na staré váze pomocí závaží, zaujal i krém na boty nebo ruční přístroj na výrobu šlehačky. A další a další exponáty. „Super nápad, pěkně jsme si zavzpomínali,“ pochvalovala si při odchodu z muzea Lenka Kempná. „Zajímavé. Už si ani některé věci nepamatuji. A vnoučatům jsme mohli ukázat, co jsme používali,“ potvrdila úspěch expozice a akce Miroslava Nováková.

Muzejní noc v Žatci, to ale nebylo jen muzeum. V Křížově vile si mohli lidé prohlédnout malebná žatecká zákoutí na výstava obrazů bratrů Ilji a Vladimíra Šavlových. Ve Staré Papírně zase viděli expozici o bývalém žateckém podniku Fruta. Otevřeno mělo také muzeum pivovarnictví, uskutečnil se také křest procházkové trasy Mezi žateckými komíny.