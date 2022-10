„Souhlasíme s ochranou candáta. Chceme ho také chránit, ať se vůbec nechytá třeba dva roky nebo se zvýší míry, nebo se přistoupí k jiné pořádné ochraně, ale ostatní ryby – kapry, pstruhy, boleny, okouny nebo sumce – by mělo být možné dál z loděk chystat. Proč se tyto ryby teď nesmí chytat? S plošným zákazem lovu z loděk prostě nesouhlasíme, je to nesmysl,” pronesl zástupce protestujících rybářů na Nechranicích Pavel Aschenbrenner. Kvůli zákazu vznikla petice, podepsaly ji čtyři stovky lidí. Podle rybářů je na Nechranicích nyní tak málo vody, že z břehů lze chytat některé druhy ryb jen velmi obtížně.

Zákaz lovit z loděk vydal Severočeský územní svaz Českého rybářského svazu (ČRS) kvůli ochraně populace candáta, ta je podle odborníků ohrožená. S podobným opatřením se počítá minimálně i v letech 2023 a 2024. Svaz zatím na zákazu trvá. „Opatření je směřováno do těchto měsíců, protože se ryby v této době stahují do hlubších partií přehrady, a zvláště v případě okounovitých ryb hrozí s ohledem na fyziologii jejich těla po vytažení z hloubky následný úhyn. Candát nebo okoun často nedokáží vyrovnat tlak a nevyprázdněný plynový měchýř jim následně dokáže vážně porušit vnitřnosti do té míry, že si s tím ryba neporadí,“ vysvětlil mluvčí svazu Jan Skalský. Podle studie prý takto uhyne až 60 % vytažených candátů. „Pokud by se z lodě povolily pouze určité techniky lovu, například na plavanou či položenou, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat porušování těchto pravidel. Lovící bude mít v řadě případů dostatek času změnit nástrahu či způsob lovu, než k němu rybářská stráž dorazí a bude schopna prokázat porušování předpisů,“ dodal.

Loví se jich tisíce

V minulém roce si rybáři od všech revírů Severočeského územního svazu odnesli přes 200 tisíc kusů ryb o celkové váze přes 348 tisíc kilogramů. Druhou nejčastěji ponechanou rybou dle váhy byl na severu Čech právě candát, rybáři na Nechranicích ulovili a oficiálně si ponechali 4 900 kusů o celkové váze přes 9 000 kg. Nádrž se tak umístila na prvním místě v Česku, i před Orlíkem a Lipnem. Svaz tento enormní tlak na populaci candáta, ale i dalších dravých ryb na Nechranicích považuje za nežádoucí s vysokým rizikem zhroucení jeho populace. K tomu došlo už v roce 2007.

S tvrzením svazu rybáři na demonstraci hlasitě nesouhlasili, vadí jim také údajně špatný přístup svazu. Ten s nimi prý nejedná, nechce slyšet jiné názory a chová se arogantně. Zástupce svazu na setkání uvedl, že se organizace chová podle předpisů, změny a návrhy mají rybáři prý iniciovat ve svých místních organizacích. Svaz se jimi prý zabývá a zabývat bude. Rybáři oponovali, že návrhy již dávali a nikdo na ně nereagoval.

S argumenty svazu protestující rybáři nesouhlasí. Nechápou také, proč nejsou povolené alespoň jiné způsoby lovu z loděk. Navrhují buď celoroční ochranu candáta nebo snížení počtu ryb, které si mohou odnášet, případně zvýšení míry. Podle rybářů s dlouholetými zkušenostmi nebude mít současný zákaz na populaci candáta žádný vliv. Nesouhlasí také s tím, že by tolik candátů po vylovení a puštění zpět uhynulo. Takové množství by prý na vodě bylo vidět, ale není. Candáta prý loví šetrně, tlak dlouho vyrovnávají. „Kdo neumí šetrně vytáhnout candáta, ať se vrátí do rybářského kroužku. Ale i toto by se mělo důsledně kontrolovat,“ pronesl Aschenbrenner.

„Kontrola je základ“

Rybáři volají i po častých, přísných a důsledných kontrolách. Ty by prý byly řešením místo zákazu. Nechranice kontroluje rybářská stráž z chomutovské, kadaňské, klášterecké a žatecké místní organizace, každá má svůj úsek. Funguje na dobrovolné bázi. Podle rybářů z Nechranic tam není moc často, také její pravomoci jsou omezené, kontroly prý nejsou dobré. Rybáři z Nechranic si od kontrol slibují odrazení nepoctivých rybářů, kteří tam často vyráží. „Kontrola je základ. Ať se to pořádně hlídá. Kdo co chytá, jestli zapisuje, na lodích, neustále. Ať se udělá profi stráž, o více lidech a kontroluje tu pořád. Za chvíli by byl klid. Tady byly desítky lodí, dělaly si, co chtěly a nikdo je nezkontroloval? Jak to? Chceme, aby se tady kontrolovalo pořádně,“ uvedl Aschenbrenner.

Svaz říká, že dobrovolnickou stráž chce změnit. Na přehradě počítá se zavedením profesionální stráže. Vypsáno bylo výběrové řízení. Rybáři ho ale opět ostře kritizují. Má se jednat jen o jednoho člověka, který to nemůže údajně stíhat, navíc prý za nízké finanční ohodnocení. „To musí být profík, dobře zaplacený, a ne brigádník za pár korun. Kdo to půjde dělat? Musí to být minimálně dva lidé a být na vodě pořád. To výběrové řízení je špatně,“ dodal zástupce protestujících rybářů.

Obě strany se na protestní akci domluvily, že chtějí dál jednat. Svaz má nyní navrhnout termín schůzky zástupců rybářů s hospodářem revíru. Mají se předkládat odborné argumenty a návrhy řešení. Zda dojde k nějaké změně není zatím jasné. Někteří rybáři říkají, že pokud se zákaz nezmění, chtějí protestovat dál.