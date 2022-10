V areálu Nového Dvora se kaskádovitě rozkládá sedm rybníků, ve čtyřech se chová násada, ve dvou ryba tržní velikosti a sedmý, ten největší, se už nevypouští a připravuje se pro sportovní rybolov. V sobotu proběhl první výlov tržní ryby, z vody se vylovilo šedesát metráků převážně kaprů. Další víkend má následovat výlov druhý. „Menší kapři jdou do sádek a pak na vánoční trh, část na export do Německa a Polska. Ty od pěti kilogramů váhy vypouštíme rovnou do velkého rybníka, který připravujeme pro sportovní rybolov,“ vysvětlil správce areálu Nový Dvůr Josef Ťuk.