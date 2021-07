Návrhy vytvořili studenti ústecké Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně (FUD) jako své klauzurní práce pro on-line výstavu Letní sklizeň 2021. Shodou okolností se trefili do ústeckého participativního rozpočtu, do něhož posílají své projekty sami Ústečané.

Loni totiž vyhrál mezi jinými návrh vybudovat na Mariánské skále vyhlídku. Jelikož jsou ale tyto projekty omezené výslednou částkou, kterou budou stát, město se rozhodlo, že obešle univerzity a vyhlásí na podobu Mariánské vyhlídky soutěž a vítěze odmění právě penězi z participativního rozpočtu. Samotnou vyhlídku pak postaví z vlastních zdrojů, případně za dotace.

Některé studentské práce překvapují svým futuristickým a přitom i vkusným vzhledem. Podle mluvčí FUD Kristýny Hájkové měli totiž studenti napříč ročníky navrhnout turistickou vyhlídku, která by sloužila jako další z možných atrakcí pro návštěvníky Ústeckého kraje. „Cvičením pro studenty bylo zvolit design a architekturu i hmotu daného objektu a do prostoru ho zakomponovat dle norem jako restaurační a sociální zařízení s možným přespáním. Budova měla respektovat místo a charakter lokality a zároveň zaujmout eventuálního turistu svou jedinečností,“ vysvětlila.

Nehledě na výjimečnost některých návrhů, stále zůstávají v čistě teoretické rovině. Zadání tématu není s vítězným projektem participativního rozpočtu nijak propojené, ačkoli stavby, které by podle studentských návrhů vznikly, by městu Ústí nad Labem ostudu určitě nedělaly. „Já o tom slyším poprvé. Mne vlastně oslovil náměstek primátora Pavel Tošovský, jestli bych nechtěl sedět v komisi, která vybere vítězný návrh. To bych samozřejmě rád. S tím, že město obešle příslušné univerzity,“ řekl autor participativního projektu Karel Punčochář.

Ten ostatně v minulých letech podal do participativního rozpočtu několik podobných návrhů, které uspěly. Například podle něj vznikla na Střekově nová vyhlídka Vlastimila Cajthamla a další. „Ale ty studentské projekty mě těší, zapadá to do naší ideje obnovovat stará a vytipovávat nová místa pro vyhlídky v Ústí,“ poznamenal Punčochář.

Výsledek bude omezen cenou

Náměstek primátora Tošovský přitom opět potvrdil, že projekty nijak s participací nesouvisí a jejich vypracování se časově kryje s plány města oslovit univerzity jen náhodou. „Na druhou stranu je studenti určitě budou moci do soutěže poslat. V každém případě bude výsledná stavba v podmínkách soutěže omezena cenou. Osobně přemýšlím o dvou milionech korun, ale nemohu mluvit za ostatní radní,“ zmínil Tošovský. Termín, kdy studentská soutěž proběhne, ještě není znám.

Není to ale poprvé, co město pořádalo soutěž na nějakou stavbu na Mariánské skále, kam chodí množství Ústečanů na procházky. V roce 2007, kdy byl primátorem Jan Kubata, se sešlo na magistrátu několik návrhů na obnovu Mariánské kaple, kterou nechala komunistická správa strhnout v sedmdesátých letech minulého století. Vítězný návrh přihlásil Patrick Lubs z Atelieru ap88 z Heidelbergu, se kterým spolupracoval ústecký rodák a uznávaný sochař Klaus Horstmann-Czech. Město ho odměnilo finanční cenou.

Návrh ale nakonec skončil v šuplíku. „Mně přijde poněkud studený. Ovšem kaple na Mariánské skále vždy byla jednou z významných ústeckých dominant. Dochovala se na mnoha obrazech, vedutách a fotografiích,“ dodal ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček.