„Je to moje první mise. Mám nějaká očekávání, věřím, že se všemi úkoly si poradíme. Obavy? Spíš respekt. Je to naše práce, jsme dobře připravení,“ říká těsně před odjezdem jeden z řidičů bojového vozidla pandur.

Právě pandury a další těžká technika, společně s částí vojáků, putují na Slovensko po železnici. V úterý 14. června proběhlo jejich vagonování na vlečce v Podbořanech. Nejprve rychlý přesun po silnici ze Žatce do Podbořan, pak seřazení a naplánování nakládky. Vše pečlivě připravené, každý voják přesně ví, co má dělat. Probíhají poslední kontroly, posádky pečlivě obchází své stroje.

Podobné přesuny ostatně žatečtí vojáci často nacvičují. Jedním z nich je i rotný J. L., který vyráží už na svou šestou zahraniční misi. „Jako před každou mám respekt. Už vím, co mě čeká, ale počítat se musí se vším. Nejhorší je vždy odloučení, a když to tam neutíká,“ svěřuje se. „Už nějaké zkušenosti mám. Jsme připravení, je to náš úkol,“ přidává se mladík, který už sloužil v Litvě.

Žatečtí vojáci balí. Kvůli ruské agresi posílí bojovou skupinu NATO na Slovensku

To už ale na přistavené nákladní vagony najíždějí první pandury. Přesně seřazené, každého řidiče pečlivě navádí závodčí. Obří vozidla mají na každé straně jen několik málo centimetrů rezervu. Komunikace probíhá pomocí posunků, vagonuje se ve dvou proudech. Vše jde bez zádrhelů, řidiči mají své pandury „v ruce“, i se závodčími si rozumí.

Naložených pandurů rychle přibývá. Zabezpečit, připevnit, zkontrolovat a hned najíždí další. Za ně ještě lehká obrněná vozidla značky Iveco. A je hotovo. Můžou vyrazit. Vojáci pojedou s technikou v přistavených lůžkových vagonech, čeká je dlouhá cesta na východ Slovenska. Další kolová technika se na misi přepraví po silnici, stejně jako zbytek vojáků, ti pojedou autobusy.

Z Čech na Slovensko do výcvikového centra Lešť, kde bude základna, prozatím míří do mezinárodního praporu více než tři stovky českých vojáků a přes sto kusů techniky. První plánovaná rotace má u sousedů působit od poloviny června do prosince. Její jádro tvoří žatecký 41. mechanizovaný prapor, doplněný je o další příslušníky 4. brigády rychlého nasazení.

OBRAZEM: Žatečtí vojáci v maskáčích i s botami plavali v jezeře Most

Velitelem praporu mnohonárodního kontingentu je podplukovník Jiří Pazděra, který před několika dny převzal velení i nad žateckým praporem. Vůbec poprvé se do zahraniční mise, na kterou vyráží 4. brigáda rychlého nasazení, vydává také několik vojáků aktivních záloh.

„Celý náš prapor bude tvořen mnohonárodním štábem a bojovými jednotkami české, německé, slovinské, americké a slovenské armády. Celý kontingent, kterému velí plukovník Ladislav Bujárek, dále tvoří jednotky logistické podpory, vojenská policie a další,“ popisuje složení praporu a jeho místo v kontingentu podplukovník Jiří Pazděra.

Vojáci ze Žatce mají se zahraničními misemi dlouholeté zkušenosti, nyní je několik příslušníků brigády v Lotyšsku a Iráku. V listopadu se stovka vojáků 41. mechanizovaného praporu opět zapojí do mezinárodní mise v Mali, která podporuje armádu středoafrického státu v boji s povstaleckými skupinami.