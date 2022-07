„V rámci projektu bychom v zóně Triangle chtěli postavit vývojové centrum na vodíkové systémy a aplikační haly. Pro testování chceme vyrábět vlastní vodík. Plánujeme vystavět i čerpací stanici pro auta s pohonem na vodík,“ popsal Tomáš Krenc, zástupce společnosti FOR H2ENERGY, která za projektem s názvem H2 Triangle stojí.

Vodík vyprodukuje elektrolyzér, k výrobě je třeba voda a elektřina. „Aby měl celý projekt smysl, samozřejmě půjde o zelenou elektřinu. Tu primárně získáme z fotovoltaiky, panely umístíme na střechy a stěny hal,“ vysvětlil Krenc. Pokud nebude svítit slunce, chce společnost nakupovat přes distribuční síť „zelenou“ elektrickou energii přímo od výrobců, například provozovatelů větrných elektráren.

Palivo ze slunce a vody. U Žatce se má vyrábět vodík

Hlavním partnerem projektu H2 Triangle je vodíkový fond Hydrogen 2, který pro investici zajistí financování a zelenou elektřinu ze svých projektů, které se už teď realizují. Fond investuje do výroby vodíku, logistiky, budování vodíkových čerpacích stanic a vybraných projektů podporujících vodíkovou ekonomiku a obnovitelné zdroje energie. Zbytkem po proměně vody na vodík je kyslík, který se vypustí do vzduchu. „V další fázi plánujeme i jeho využití. Také je to energie,“ dodal Krenc.

Součástí vodíkového hospodářství bude palivový článek, který poslouží k přeměně vodíku zpět na zelenou elektřinu upotřebitelnou v rámci areálu i mimo něj. V Triangle tak vznikne vodíková plnicí stanice, vědecko – výzkumné centrum, výrobní a montážní haly určené zejména pro výrobce komponentů vodíkových technologií. „Projekt tak přispěje k rozvoji nových oblastí specializace v Ústeckém kraji a vzniku nových pracovních míst,“ připomněl Krenc.

Severem Čech se proháněl vodíkový vlak, vyrábět by jej mohli v České Lípě

Výstavba první etapy začne v roce 2024. „Je to jeden ze strategických projektů v Ústeckém kraji v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Následné investice budou pokračovat v rámci druhé etapy až do roku 2033, kdy by měl být celý areál závodu dokončen. Vedení Ústeckého kraje bere transformaci regionu zcela vážně a toto je jeden z mnoha kroků do energetické a technologické budoucnosti. A vodík surovinou budoucnosti bezesporu je,“ okomentoval podpis smlouvy hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Ústecký kraj uvedený záměr v zóně Triangle zařadil mezi strategické projekty určené pro případné financování z připravovaného operačního programu Spravedlivá transformace. Z něj půjdou miliardy korun do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.