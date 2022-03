Zdroj: DeníkŠkoly se potýkají se stropem na počet dětí i personál. Velmi by se jim hodilo, kdyby děti z Ukrajiny mohly zůstat spolu alespoň zpočátku vzhledem k traumatům, jež prožily, a kdyby se o ně mohly starat kvalifikované ukrajinské učitelky a vychovatelky, kterých k nám uteklo velké množství.

Jak ve školách řešíte jazykovou bariéru?

Máme k dispozici metodické materiály z ministerstva školství a dalších, které jsou v českém i ukrajinském jazyce, případně využíváme znalost ruského jazyka u některých zaměstnanců škol. Do škol zatím přicházejí rodiny většinou v doprovodu s člověkem, který už žije na území ČR delší dobu a pomáhá osobně při komunikaci na úřadech nebo ve škole.

Co je podle vás lepší – plně integrovat ukrajinské děti do českých tříd, nebo vytvořit třídy ukrajinské? V prvním případě si děti budou připadat osamělé, což velmi zasáhne jejich psychiku. Čeho jste zastáncem, případně na co máme v Ústí možnosti?

Musíme především přihlížet k prostorovým a personálním možnostem daného školského zařízení. Na některých školách umožňuje stávající kapacita přijmout pouze jednotlivce a zařadit je do jednotlivých tříd a ročníků. V jiných školách je možné využít volný prostor a vytvořit homogenní skupinu složenou pouze z ukrajinských dětí. U čistě ukrajinských tříd se ale potýkáme s nedostatečným počtem kvalifikovaných učitelů, kteří by ovládali ukrajinský jazyk. Navázali jsme v této záležitosti úzký kontakt s ústeckou univerzitou a snažíme se využít i databázi ukrajinsky mluvících studentů nebo zaměstnanců univerzity, kteří by mohli pomoci alespoň částečně s integrací cizinců v základních školách.

Co nejvíce komplikuje přijetí ukrajinských učitelek a pedagogů do českých škol k výuce ukrajinských dětí, strop na počet zaměstnanců a peníze?

Očekáváme zrychlený legislativní proces, který by umožnil plně uznávat dosažené vzdělání a přijímat zejména pedagogické zaměstnance z Ukrajiny na různé pozice ve školských zařízeních. Potřebujeme plošně navýšit povolený maximální počet zaměstnanců ve škole, včetně zajištění příslušného financování. To je teď hlavní požadavek na ministerstvo školství a vládu.

Jaká je podpora ze strany ministerstva školství, případně ostatních celostátních institucí?

Podpora je vcelku dobrá zejména v metodické oblasti, ale potřebujeme opravdu v řádech dnů úpravu příslušné legislativy a jasné stanovisko vlády a ministerstva školství ke způsobu financování neočekávaných vícenákladů (mzdy, pomůcky, stravování a podobně), které mohou výrazně zatížit rozpočty škol. Jsme v úzkém kontaktu s krajským úřadem, včetně příslušného odboru pro záležitosti ve školské oblasti.

Jak se k této otázce staví město Ústí a jeho vedení?

Vedení města se od počátku vypuknutí krize na Ukrajině snaží ve spolupráci s neziskovým sektorem, dobrovolníky, s příspěvkovými organizacemi i s příslušnými úřady pomáhat s dopravou, se stravováním i s postupnou integrací ukrajinských rodin do českého prostředí. Ústecká zoo nabízí pro ukrajinské rodiny s dětmi vstup za symbolickou jednu korunu, Městské služby nabídly volný vstup organizovaným skupinám do plaveckého bazénu na Klíši i do Městských lázní. Sportovní kluby i DDM hledají možnosti, jak zapojit děti do volnočasových aktivit. Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 7. března mimořádný příspěvek jeden milion korun pro nezbytnou pomoc lidem v nouzi při řešení důsledků válečného konfliktu na Ukrajině. Významnými příspěvky se podílejí i soukromí dárci nebo firmy.

Na závěr, jaké máte scénáře pro integraci ukrajinských dětí do škol – ideální případ, nejhorší možnost, něco mezi..?

Upřímně mám obavy, že pokud se v dohledné době nepodaří zastavit válečné běsnění na Ukrajině, budeme svědky nebývalého exodu obyvatel Ukrajiny do celé Evropy, včetně ČR, ústecký region nevyjímaje. V Ústí nad Labem jsme schopni při využití všech dostupných prostorových a personálních rezerv integrovat řádově nižší stovky dětí do základních škol a nižší desítky do mateřských škol, pokud to bude umožňovat platná legislativa. Zejména se jedná o možnost ve výjimečných případech překročit celkovou kapacitu jednotlivých školských zařízení. Problém vidím zejména v oblasti předškolního vzdělávání. Větší počet dětí bez zapojení neziskového sektoru nebo privátních subjektů nebudeme bohužel schopni zajistit.