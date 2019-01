Ústí nad Labem - O jednání se severokorejským představitelem na Větruši nevěděli ani krajští zastupitelé.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). | Foto: DENÍK/Karel Pech

Vyšší státní úředníci v Ústí n. L. upozornili, že před týdnem došlo k nevšední utajené návštěvě. Údajně měl na soukromou návštěvu přijet do Ústí do restaurace na Větruši velvyslanec ze Severní Koreje (oficiálně Korejská lidově demokratická republika KLDR), kde se setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (KSČM). Někteří úředníci považují taková setkání za bezpečnostní riziko.

O návštěvě severokorejského velvyslance nevěděli nic např. ani krajský zastupitel a senátor Jaroslav Doubrava ani Bronislav Schwarz z Mostu (Severočeši.cz).

Zajímal se o kraj

Hejtmanství na dotaz potvrdilo, že k návštěvě skutečně došlo. Zdeněk Rytíř z odboru kanceláře hejtmana uvedl:

„Potvrzuji, že se v minulém týdnu uskutečnila na žádost korejské strany diplomatická návštěva mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR a proběhlo jednání s vedením kraje. Velvyslanec se zajímal o odstraňování následků povodní v kraji a seznámil hejtmana s rozvíjejícím se turistickým ruchem. Ambasáda vyřizuje překvapivě rostoucí počet žádostí o víza. Velvyslanec připomněl dřívější kontakty někdejšího Severočeského kraje s jednou z korejských provincií. Jednalo se o další z řady setkání hejtmana s velvyslanci působícími v ČR."

V Libereckém kraji letos ani loni severokorejský velvyslanec o setkání hejtmana nepožádal, uvedl na dotaz Deníku mluvčí libereckého krajského úřadu Jiří Langer.

Bezpečnostní riziko?

Státní úředníci, kteří Deníku poskytli informaci o údajně utajené návštěvě, ale nechtějí být jmenováni, zdůraznili možnost bezpečnostního rizika vyplývající z takového setkání.

Pražský odborník na mezinárodní vztahy a politolog Zdeněk Zbořil uvedl, že setkání mělo několik zajímavých souvislostí.

„Setkání nebylo prezentováno ani krátkou zprávičkou, nikdo, až na menší skupinu osob, o něm nevěděl. Pro veřejnost jste setkání objevili až vy. Znamená to, že hejtman si zřejmě nepřál, aby byli o jednání s velvyslancem oficiálně občané informováni. Přitom při jednání velvyslanců s představiteli krajů se vždy publikuje řada informací. Znamená to, že vedení kraje si uvědomovalo, že by setkání s velvyslancem bylo veřejností vnímáno negativně," uvedl Zbořil.

Ale zároveň dodal: „Žádné bezpečnostní riziko bych v tom neviděl. Velvyslanci mají za povinnost se setkávat s představiteli státu a vedením regionů či krajů. Pokud požádal o setkání velvyslanec KLDR, lze to považovat za běžnou diplomatickou aktivitu."

Rozporuplný stát

Diktátorsky spravovaná Severní Korea má mimořádně špatnou pověst. Dokonce i vůči KLDR tolerantní Čína a Rusko jsou již mimořádně zdrženlivé. V otázce špionáže a víceméně utajenému vývozu zbraní do problémových oblastí, ale i vojenskému jadernému programu, představuje bezpečnostní riziko.

Podle Zbořila toto riziko lze chápat jenom teritoriálně, především v rámci Asie.

Spolupráce?

Z hlediska politologa v našem prostoru jde spíše o zájem získat finanční prostředky nějakou sebemenší ekonomickou spoluprací. Třeba vývozem prověřených dělníků za prací. Taková aktivita se objevila na kratší dobu i v ČR, dodal Zbořil.

Senátor Doubrava uvedl, že ekonomická spolupráce se Severní Koreou je víceméně iluzorní. Na východě máme naopak velké možnosti v Rusku a Číně, které jsme v devadesátých letech lehkomyslně přepustili západoevropským firmám. I ve zbrojní oblasti.

„Jednalo se tedy o všední oficiální setkání. Byť je otázkou, zda by požádal velvyslanec o přijetí, pokud by hejtman nebyl z KSČM, ale z ODS. Jisté je, že velvyslanec si mohl udělat další čárku v počtu jistě velmi malého počtu oficiálních jednání, která se mu podaří realizovat.

Pokud jde o kontakty mezi Severní Koreou a Československem, prakticky skončily v šedesátých letech, kdy se rozešla Severní Korea s tehdejším vedením Sovětského svazu. Styky byly zcela minimální. Byť zástupci současné KSČM občas navštíví KLDR. Proto odkazování na předchozí spolupráci je jen formalitou," dodal Zbořil.

Podle politologa je ale zajímavé, že ve zprávě kanceláře hejtmana o setkání není jediná věta upozorňující, jak vnímáme dodržování lidských práv v KLDR.