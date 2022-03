„U nás bydlí na bývalé faře, kterou před lety koupil Ukrajinec. Sídlí v ní jeho stavební firma a ubytovával tam i své zaměstnance. Z Ukrajiny k nám teď přijeli jejich rodiny,“ sdělil starosta Chožova Jaroslav Koubek. Obec sama ubytovací kapacity žádné nemá.

V případě Bitozevsi se jedná o uprchlíky, kteří jsou ubytováni v průmyslové zóně Triangle, jež částečně leží v katastru této obce. Ubytovna v části zvané Triangle City sloužila hlavně pro agenturní pracovníky tamních továren, volné kapacity nyní využijí Ukrajinci. „Jedná se o ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Každý má svou toaletu a společné sprchy na patře. Na něm je celkem sedm pokojů, k dispozici je kuchyň se společenskou místností. Vše je dobře vybavené, nechybí třeba pračka nebo sušička, mikrovlnka, varná konvice nebo nádobí,“ popsal ředitel krajské příspěvkové organizace SPZ Triangle Jaroslav Krch, jež se o zónu stará. Podle jeho slov se kromě ubytování řeší i zaměstnání pro příchozí dospělé a s podporou vedení blízké Bitozevsi škola se školkou pro děti. „Mezi uprchlíky je řada vzdělaných lidí, třeba i učitelky. Je tedy možné, že by učily ukrajinské děti ony,“ sdělil ředitel s tím, že počet ubytovaných uprchlíků v zóně by měl postupně vzrůst na 120.

V sousedních Staňkovicích našlo přechodný azyl sedm Ukrajinců. „Jde o tři ženy a čtyři děti, mají u nás vzdálenou příbuznou. Dali jsme jim k dispozici turistickou ubytovnu. Její kapacitu jsme zvýšili na dvacet lidí, očekávám, že další uprchlíky nám krajské centrum pomoci ještě pošle,“ sdělil starosta Vladimír Libich.

Nejvíc lidí v lounském okrese, kteří utekli před válkou z Ukrajiny, je v Žatci. Čísla se rychle mění, ve středu 16. března jich bylo 185. Někteří si našli ubytování sami, jiní ve spolupráci s městem. Mezi těmi, kteří uprchlíkům poskytli ve městě své byty, jsou Marcel Kollmann nebo Pavel Kára. „Nabídl jsem tři byty, nyní v nich je 13 lidí z Ukrajiny. Další byty mám před dokončením rekonstrukce,“ sdělil Marcel Kollmann s tím, že několik Ukrajinců zřejmě zamíří i do jeho Holiday Centra na Nechranicích. Pavel Kára ubytoval ve svém bytě první uprchlíky ve středu 16. března. „Jde o čtyřčlennou rodinu z bombardované Oděsy. Ve čtvrtek by měla přijet další rodina z Kyjeva. Půjde o babičku, dvě její dcery a tři vnoučata,“ řekl s tím, že v případě nutnosti poskytne další místa. Stejně jako oni nabídli uprchlíkům bydlení v Žatci bez plateb nájemného další lidé.

Řadě Ukrajinců domluvilo ubytování město Žatec. Několik desítek žen a dětí našlo střechu nad hlavou například v bývalém skladu chmele u Nerudova náměstí, který jeho vlastník před lety přestavěl na bydlení. Jako první tam žili korejští pracovníci Nexenu. „Kromě ubytování se snažíme uprchlíkům zajistit třeba zaměstnání, docházku do škol nebo volnočasové aktivity. Někteří už pracují v Koitu nebo bývalém Bonexu, první děti začaly chodit do žateckých škol v těchto dnech. Využili jsme k tomu volnou kapacitu tříd jednotlivých škol, nejvíc dětí z Ukrajiny zamíří na ZŠ Jižní,“ přiblížila starostka Zdeňka Hamousová. Podle ní by neměl být s výukou dětí větší problém, řada materiálů je k dispozici v ukrajinštině. „Pokud by bylo z kapacitních důvodů potřeba, jsme připraveni vytvořit ucelenou skupinu ukrajinských dětí, která by se učila zvlášť,“ vysvětlila. Některé ukrajinské děti začnou od příštího týdne navštěvovat výtvarný a taneční obor žatecké základní umělecké školy.