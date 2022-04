Samotnému zatčení předcházelo několikaměsíční vyšetřování a shromažďování důkazů o ilegálním obchodě. Mezinárodní tým v čele s dvěma českými ochranáři ze Zoo Liberec a Zoo Ostrava přišel na stopu zločinu už loni v prosinci během natáčení dokumentárního snímku o kriticky ohrožených luskounech ostrovních. „Následné utajované vyšetřování pak z bezpečnostních důvodu probíhalo ve spolupráci s expertním vyjednavačem z Jižní Ameriky a za podpory izraelského ochranáře Ofira Droriho, zakladatele sítě mezinárodní organizace Eagle, která vede boj proti trestné činnosti páchané na volně žijících zvířatech,“ informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Podívejte se na video ze zátahu

Zdroj: Youtube

Zdroj: YouTube/Jakub Freiwald

Pozornost tým zaměřil na indonéského pašeráka divokých zvířat, kterému se přezdívalo Greed. Podle Františka Příbrského z ostravské zoo Greed pobízel k lovu mnoho svých pytláků ze Západní a Severní Sumatry. „Obří rozsah jeho působení potvrdil navíc fakt, že řídil čtyři WhatsAppové skupiny, které měly stovky členů, a kde se každý den prodávala nelegálně ulovená zvířata často kriticky ohrožených druhů, jako jsou luskouni, ohrožené druhy primátů včetně orangutanů, gibonů, outloňů i sladkovodní druhy želv,“ sdělil Příbrský.

Zabavená zvířata putovala a do karantény a byla veterinárně ošetřena. Jelikož luskoun a želva byli čerstvě uloveni, mohli být druhý den vypuštěni zpět do volné přírody. Koťata kočky bengálské v záchranné stanici zůstanou do doby, než dorostou a naberou více síly. Poté budou i ona vypuštěna do vybrané přírodní rezervace. „Jelikož byl muž v minulosti už dvakrát uvězněn za krádež, dostane pravděpodobně vyšší sazbu trestu, která se bude pohybovat okolo dvou let vězení a pokuty v řádu několika milionů indonéských rupií,“ podotkl Tomáš Ouhel z liberecké zoologické zahrady. Zatčení pašeráka divokých zvířat považuje za velmi přínosné izraelský ochranář Ofir Drori. Jak sám řekl, každá taková akce vysílá zprávu dalším zločincům. „Je skvělé vidět tyto iniciativy v Indonésii. Přesně to je potřeba. Méně řečí a více překupníků za mřížemi. Tato akce tedy bude mít, doufejme, dalekosáhlý dopad,“ zdůraznil Drori.

Tomáš Ouhel i František Příbrský působí v Indonésii více než patnáct let. Oba vedou pod záštitou obou zoologických zahrad úspěšné ochranářské projekty a s potíráním tamního ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat mají předchozí zkušenosti. Zatímco Příbrský v rámci svého projektu The Kukang Rescue Program pracuje s bývalými pytláky outloňů váhavých a luskounů ostrovních, Ouhel se v minulosti podílel i na zatčení indonéského gangu pytláků želvích vajec i chráněných mořských želv. „Při podobných zátazích se bohužel často setkávám s tím, že se při rozsudku trestu klade hlavní důraz především na počet aktuálně zabavených zvířat a na rozsah celého ilegálního obchodu se nebere zřetel, přestože jej pachatel mnohdy činil i po desetiletí,“ povzdychl si Ouhel. Podle něj by bylo potřeba, aby se výrazně více přihlíželo právě na velikost a pole působení překupníka a jeho dlouhodobé aktivity než pouze na důkazy, se kterými je chycen daný den při činu. „Zároveň je nutné zvýšit trestní sazbu pro velké obchodníky, kteří stojí v čele organizovaných skupin, jinak může být pro mnohé druhy zvířat pozdě,“ doplnil.

Typickým příkladem zvířete, kterému hrozí vyhubení, je právě luskoun. Jeho populace byly člověkem totálně zdecimovány za dobu jedné lidské generace. V posledních letech se totiž začaly přidávat i samotné luskouní šupiny do metanfetaminu. „Tedy kromě toho, že ilegální obchod ohrožuje divoké populace zvířat v přírodě, tak se navíc v posledních letech stává součástí destruktivního drogového světa,“ dodal pracovník liberecké zoo.