Dechberoucí výhledy z lodičky proplouvající skalnatým kaňonem, nad hlavami ohromující kolmé pískovcové stěny. Některé vystupují nad hladinu řeky Kamenice až 150 metrů. To je Edmundova soutěska, v roce 2020 turisty nejnavštěvovanější místo Ústeckého kraje. Žebříčku největších lákadel regionu dominují přírodní krásy, opanovalo ho České Švýcarsko. Konkurovat mu dokázaly jen zoologické zahrady. Cestovní ruch v kraji loni výrazně poznamenal koronavirus, omezení snížila návštěvnost všech míst o desítky procent.

První místo v kraji, osmnácté v republice, hned za lednickým zámkem, naopak před Petřínskou rozhlednou nebo lanovkou na Sněžku. Edmundovu soutěsku v Hřensku v roce 2020 navštívilo téměř 255 tisíc lidí. „Také jsme se tam byli loni v létě s dětmi podívat. Pravčická brána, soutěsky v Hřensku, neuvěřitelně krásná příroda. Jedním slovem nádhera. Vracím se tam často a vždycky mě to tam znovu okouzlí,“ obdivoval loni krásy Českého Švýcarska Petr Vondrák ze Žatce s rodinou.

České Švýcarsko žebříčku nejnavštěvovanějších míst Ústeckého kraje, který zveřejnila agentura CzechTourism, vévodí. Kromě Edmundovy lidi tradičně zaujaly i další soutěsky na Kamenici, Gabrielina stezka, Mezná, Soorgrund a ikonická Pravčická brána.

Nejnavštěvovanější turistické cíle v Ústeckém kraji v roce 2020.Zdroj: Deník

A to i přesto, že největší skalní bránu v Evropě loni navštívilo o 41 % návštěvníků méně než v roce 2019. Do Edmundovy soutěsky přišlo podle počítadel o 15 % méně lidí. Důvodem jsou opatření proti šíření koronaviru a s tím spojená nejrůznější omezení. „Návštěvnost u nás jednoznačně nejvíce poznamenalo to, že nemohli přijet zahraniční turisté,“ zdůvodnil mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Omezení byla nejvíce znát hlavně na jaře a na podzim a v zimě. Týkala se nejen pohybu, ale také ubytování, takřka všechny vnitřní prostory byly dlouho uzavřené. Naopak v létě, kdy byly podmínky volnější, vzali lidé turistické cíle útokem. „V oblasti Hřenska jsme loni zaznamenali znatelný pokles návštěvníků v souvislosti s koronavirem. Neplatilo to ale pro červenec a srpen, kdy naopak byla návštěvnost zhruba o 5 % vyšší, než bývá obvyklé,“ přiblížil Salov.

Podobný scénář očekávají v Českém Švýcarsku i letos. V jarních měsících byl výrazně omezen pohyb, stále k nám nesměli zahraniční hosté. Hned po alespoň částečném uvolnění, v několika dnech, kdy se udělalo pro turistiku příjemné počasí, bylo ale například u Pravčické brány plno. „S lepšícím se počasím očekáváme letos opět nával návštěvníků,“ potvrdil mluvčí národního parku.

Přírodním krásám dokázaly v Ústeckém kraji v návštěvnosti loni konkurovat jen zoologické zahrady. Nejvíce lidí přišlo do Chomutova – 171 tisíc. Zooparku kvůli koronavirovým omezením klesla meziročně návštěvnost o 46 %. O více než pětinu byla nižší také v zahradách v Ústí a Děčíně. „Bohužel jsme měli dlouho zavřeno, lidé k nám dlouhý čas nemohli. Na jaře i na konci roku,“ uvedla jasný důvod ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová. „Naopak v letních měsících jsme loni měli rekordní návštěvnosti,“ dodala.

Letos v létě chtějí v Chomutově přichystat Pohádkové safari, návštěvníci se mohou těšit na komentovaná krmení, ale i na novinky v chovu. Například nejmenšího oslíka na světě nebo nové přírůstky u pižmoňů. Velké akce prozatím zoopark nechystá.

O tom, že koronavirová krize výrazně promluvila do cestovního ruchu, svědčí i čísla Českého statistického úřadu. Za loňský rok se přijelo do Ústeckého kraje ubytovat o 42 % méně hostů, statistici zaznamenali také o 37 % méně přenocování než v roce 2019. I ubytovatelům loni alespoň trochu pomohlo léto, kdy koronavirová opatření na čas pominula a pokoje i kempy se zaplnily.

Začátek letošního roku ale opět zasadil hoteliérům, majitelům pensionů, ubytoven a kempů další ránu. Počet hostů, kteří letos v prvním čtvrtletí navštívili ubytovací zařízení, klesl meziročně o 83,4 %. Počet nocí, které tu hosté přenocovali, se snížil o 78,9 %.

Podnikatelé doufají, že zase pomohou letní měsíce, že bude nabito jako loni. Například kempy už v mnoha případech hlásí na červenec a srpen plné chatky. „Na léto už si lidé rezervují chatky ve velkém, dlouho dopředu,“ potvrdil správce Kempu Nechranice Přemysl Hála „O léto je obrovský zájem. Letní měsíce máme skoro obsazené, bungalovy i chatky,“ přidala se Kateřina Houšková z Oseka.