„Právě teď,“ odstartoval jedním ze svých hitů Janek Ledecký své vystoupení na The Most Festu. U mosteckého jezera se při jeho vystoupení skvěle mladí i dříve narození fanoušci, stejně jako o chvíli později, kdy na podiu řádila Lucie Bílá. Premiéru The Most Festu si nenechali ujít lidé z Mostu, ani širokého okolí, dorazily tisíce lidí.

„Paráda. Baví nás to tady. Moc. Přišli jsme hlavně na Lucku Bílou,“ bavil první ročník festivalu u mosteckého jezera Lenku Fialovou. Dorazila i s kamarádkou, podívat se byla už ve čtvrtek, chybět ale nebude ani v sobotu, kdy celý program vyvrcholí. „Super, bavíme se dobře. Těšíme se hlavně na Janka Ledeckého a Lucku Bílou,“ přidala se také další návštěvnice The Most Festu Marie Havlová.

Festivalový areál pro tisíce lidí u jezera Most se začne oplocovat příští týden

Páteční program odstartovala u mosteckého jezera kapela Kabát band CV, následovaly Van Havel, Wanastovi vjeci revival, Lake Malawi nebo host z Ukrajiny, zpěvačka Shayri.

Pak už přišel první vrchol pátku. Janek Ledecký rozvášnil fanoušky, zpívali společně s ním jeho legendární hity. Ať už z repertoáru Žentouru nebo ze své přebohaté sólové tvorby. „Na Janka jsme se těšili. Dorazili jsme hlavně na něj,“ radovala se Mirka Opatová, která v první řadě s kamarádkami „pařila“ během celého vystoupení.

Rozlehlý areál poskytl každému, co si přál. Nejnáruživější fanoušci stáli v prvních řadách a tančili, další stovky hned za nimi poslouchaly, pohupovaly se a samozřejmě také zpívaly. Další fanoušci v okolí leželi na dekách, nebo poslouchali od stánků s občerstvením. Jejich nabídka byla také velmi bohatá.

Koupání bude. Festival pro 17 tisíc lidí vstup do jezera Most neomezí

Kdo zrovna neposlouchal muziku, mohl navštívit sportovní zónu. Dračí lodě, MMA, e-formule, překážková dráha, mega basketbal, bagr park, kde si mohli zájemci zkusit obsluhovat bagr, nebo vodní skluzavka, fotbal, hokejbal, softbal a další a další lákadla měli návštěvníci k dispozici.

Ale zpět k Jankovi Ledeckému. Mladí i starší, legenda české hudební scény bavila všechny přítomné. Své vystoupení zakončil dalším hitem, mostecké publikum povzbudil hitem „Všechno bude fajn“.

Pak už fanoušci netrpělivě čekali na další vrchol festivalu, na Lucii Bílou. Ta dorazila společně s Arakainem. „Lucka je skvělá. Byla to paráda,“ byla po jejím vystoupení nadšená Eva Fialová. S Lucií Bílou řádily na The Most Festu tisíce lidí. „Těšili jsme s partnerkou hodně a nezklamala. Bylo to fajn,“ odcházel spokojený také Pavel Masařík. „Byla skvělá. Umí. Perfektně jsem si to užila,“ byla rozesmátá po koncertu Linda Peksová.

Velký festival u jezera Most městu pomůže, shodli se v areálu rekreanti

Ani po Lucii Bílé se ale jezero Most a fanoušci nenudili. Dál je bavila kapela Monkey Bussines, na dobrou noc pak hrál DJ.

Sportovní i kulturní program pokračuje na The Most Festu také v sobotu 13. srpna. A nabídka je opět velmi bohatá. Pobaví například Kapitán Demo, Eddie Stoilow, Richard Müller, Marpo, Psh a Vladimir 518, na závěr pak dorazí také Leoš Mareš. Hrát se ale bude také divadlo, představí se Divadlo Na Jezerce.