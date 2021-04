V jiříkovské škole chystají vlastní testovací centrum, domácí testy zavrhli

Původně chtěli umožnit rodičům, aby své děti testovali doma. To by ale neodpovídalo opatření ministerstva zdravotnictví o testování žáků při jejich návratu do škol. Škola v Jiříkově na Děčínsku spolu s radnicí proto nyní přišla s nápadem, že si zřídí vlastní testovací centrum. Obejdou se tak bez testů dodaných vládou, navíc sejmou zodpovědnost z pedagogů. Ti k podobným úkonům totiž nemají podle mnohých oprávnění.

Testování školáků na covid. Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Když jiříkovská základní škola předminulý týden oznámila, že se děti budou moci testovat i doma, vzbudilo to především na sociálních sítích velkou vlnu převážně pozitivních reakcí. Přesto ale škola od svého plánu ustoupila a nyní hledá jiné cesty k šetrnému testování. A to nejen fyzicky šetrnému. Zdroj: Deník„Snažíme se vyjít vstříc příznivcům i odpůrcům tohoto opatření. Protože testování může mít dopad i na dětskou psychiku, kdy by pozitivně testovaní žáci mohli být vyčlenění z kolektivu, případně i šikanováni,“ vysvětlil místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda, který sám v minulosti pracoval šest let v dětském domově. Škola momentálně testuje sama sadami, které dostala od státu. V tělocvičně vybudovala tři stanoviště, kde se za asistence učitele a zdravotníků děti samy testují. O vyhodnocení testů se pak starají přítomní zdravotníci. Škola vyjednává ale i o jiné možnosti. Jednou ze zvažovaných bylo online testování, kdy rodiče nasnímají průběh testu pomocí webkamery a provozovatel serveru pak vydá potvrzení, že test proběhl tak, jak měl. Ředitel rebelující školy v Semilech padl. „Porušil povinnosti,“ říká starostka Přečíst článek › Tento způsob ale naráží na mantinely dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. „Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy,“ píše ministerstvo ve svém dokumentu, kterým se musí řídit všechny školy. Výjimku mají pouze děti po covidu, které se testovat nemusí, a ty, které si přinesou potvrzení o negativním testu ze zdravotnického zařízení. Právě tímto směrem se plánují v Jiříkově v nejbližší době vydat. „Máme požádáno o soukromé testovací centrum s laboratoří, ve které bude v pondělí a ve čtvrtek pracovat mobilní tým. Ten otestuje nejen žáky a zaměstnance školy a školky, ale bude dostupný i pro veřejnost,“ popsal nejbližší plány Jiříkovských Jurajda. Činnost centra bude hrazeno ze zdravotního pojištění. Očkovací centrum v Děčíně zvládlo více než dva tisíce lidí Přečíst článek › Takový postup by byl podle hygienické stanice zcela v souladu s požadavky resortu zdravotnictví. „S takovým postupem nemáme nejmenší problém. Je pravda, že by hromadné oznamování výsledků testů mohlo některé děti poznamenat,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že stanice je se školou v kontaktu a jednotlivé možnosti testování s ní probírala. Podle Jurajdy je také s podivem, že si školy a jejich zřizovatelé nemohli vybrat testy, které chtějí používat. Pro školní odběry jsou totiž určené jen některé, na trhu jich je ale mnohonásobně více. „Je docela dobře možné, že by se nám pak podařilo nakoupit přesnější testy za lepší cenu,“ dodal Jurajda. Město doufá, že školáky otestuje odborný personál už příští týden.

