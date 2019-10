Rath na zvonek teplické věznice zazvonil v pondělí večer před 18. hodinou. Převezl tím novináře, kteří na něj celý den čekali před vchodem do trestnice v Ruzyni. „V nadcházejících dnech absolvuje sérii pohovorů, kdy ho v rámci přijímacího řízení bude posuzovat naše odborná komise. Ta pak doporučí řediteli, zda má v Teplicích zůstat, nebo by bylo vhodné ho přeřadit jinam,“ uvedl mluvčí nápravného zařízení Michal Kruťa.

Pokud zůstane, mohl by pracovat mimo zdi vězení. V minulosti si tu takto krátil čas pobytu za mřížemi třeba severočeský kmotr ODS Alexandr Novák. Čistil sedačky a pomáhal v dalších prostorech na fotbalovém stadionu, kam z nápravného zařízení docházel několikrát týdně. Na tuto variantu ale Rath může zapomenout, klub už totiž s věznicí nespolupracuje. „V současné době k nám vězni na takové práce už nechodí,“ konstatoval v úterý za FK Teplice Martin Kovařík.

Odsouzené ale občas využívá město Teplice. Lékař a bývalý politik Rath, který si má odsedět sedm let kvůli korupci, by tedy mohl dostat koště a zametat třeba na hřbitově. „Naše spolupráce s věznicí je stále aktivní. Komisí doporučené vězně můžeme využít pro úklid námi spravovaných prostor,“ řekla Ivana Müllerová z teplického magistrátu. V minulosti skupina odsouzených třeba hrabala listí nebo sekala trávu na zahradách škol.

Rath osobně předpokládá, že by ve vězení mohl pracovat jako lékař. „Doufám, že se někde objeví nějaké zbytky zdravého rozumu a budou mě chtít využít jako lékaře,“ uvedl před nástupem do vězení. Takovou vizi nevylučuje třeba ředitel duchcovské nemocnice Jaroslav Míč, pokud to bude v rámci chodu věznice vůbec reálné. „Pokud by to bylo technicky možné, tak bychom se tomu nebránili. Mohl by pracovat na interně,“ řekl.

Kromě běžného denního režimu si exhejtman bude moci zahrát třeba ping pong nebo utužovat svaly v tělocvičně. Podle mluvčího věznice Michala Kruti jsou takové aktivity už běžnou součástí výkonu trestu v jakémkoli zařízení. Může si i číst. Pro tyto účely si vzal z domova Schindlerův seznam, Doktora Živaga a Osudy dobrého vojáka Švejka. „Myslím, že všechny tyto knihy jsou pro danou situaci aktuální,“ smál se do kamery v jednom z televizních rozhovorů, než nastoupil do vězení.

Ze zákona si mohl vybrat, u kterých dveří z 12 věznic v republice vezme za kliku. Proč namísto Ruzyně zvolil právě Teplice, zatím nekomentoval. Věznice má kapacitu 81 míst pro vězně a dalších 80 pro vazebně stíhané. Početný seznam dosavadních umístěných čítá řadu mediálně známých jmen. Z Pankráce sem měl být v minulosti přesunutý soudce Ondřej Havlín, kterého soud poslal do vězení za korupci a ovlivňování případů. Trest si zde odpykával už zmíněný bývalý senátor ODS Alexandr Novák odsouzený za přijetí úplatku. Zdejší cely údajně poznal také Petr Kott, který byl v roce 2012 zadržen společně s Rathem v korupční kauze.

Mluvčí věznice Michal Kruťa nemůže jména odsouzených sdělovat, obecně ale potvrdil, že čas od času branami mediálně známá osoba projde. „Přistupuje se k nim jako k jiným. Režim mají stejný, bez výjimek,“ upozornil.

V procesu, v němž byla společně s exhejtmanem souzena další desítka lidí, posílá pravomocné rozhodnutí soudu Ratha za mříže na sedm let, a to za podíl na korupčním ovlivňování výběrového řízení na chystanou rekonstrukci zámku v Buštěhradu. Od toho se však odečte 18 měsíců už strávených pobytem ve vazbě při vyšetřování. Po odpykání dvou třetin trestu má možnost požádat o podmínečné propuštění, na což však není automatický nárok. Záleží na rozhodnutí soudu, zda mu vyhoví.