Ústecký kraj – Politici mají před krajskými volbami obrovský problém, o kterém se neradi baví. Někdo v Ústeckém a Karlovarském kraji bude muset zaplatit miliardy korun, které chce zpět Evropská unie.

Ilustrační foto. | Foto: Vít Šimánek

V úterý má Česko poslední šanci rozhodnutí zvrátit, končí termín, dokdy musí do Bruselu poslat své připomínky k předběžné zprávě o takzvané plošné korekci, tedy vracení peněz.

Podmínky, které Brusel stanovil, jsou velmi tvrdé. Předseda výboru regionální rady Jaroslav Komínek Deníku potvrdil, že dotace, které byly schválené, se podle tohoto propočtu mají krátit o 10 %. Ty proplacené o 12,5 %. Podle Aktuálně.cz Brusel do sankce započítává i 176 milionů korun, které by měla vracet Krajská zdravotní za nákup přístrojů. Ty byly podle zprávy předražené. Celkem by se tak prý sankce měla vyšplhat na 3,4 miliardy korun.

Tajený dokument kromě dlouhého výčtu hříchů regionálního programu Severozápad podle Aktuálně.cz nepotěší ministra financí Miroslava Kalouska. V konečné zprávě Evropská komise počítá mezi viníky průšvihu nejen přímo ústecké úředníky a politiky, ale i experty Kalouskova ministerstva.

Bude nutné vyřešit, kdo peníze zaplatí. Stát to již odmítl. Ačkoli více než polovina lidí si podle průzkumu myslí, že by to měl udělat právě on. „Korekci by měly uhradit kraje tvořící dotčený region soudržnosti. Tuto odpovědnost lze odvodit zejména ze skutečnosti, že veškerá zásadní rozhodnutí v rámci Regionální rady, včetně schválení programových dokumentů a výběru projektů, činí Výbor Regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy," uvedl mluvčí ministerstva financí Jakub Haas.

Vrácení peněz by tak bylo možné jen ze dvou zdrojů. Z rozpočtu kraje nebo by je museli dát ti, kdo o dotace žádali, tedy kraj, města a obce a další i soukromí investoři.

Hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD) možnost, že by sankci uhradil ze svého kraj, odmítá. „Zaplatit by to měl ten, kdo udělal chybu. Tedy příjemci dotací," uvedla v minulém týdnu.

Alespoň částečnou náhradu z krajských peněz ale někteří jiní připouštějí „Částka by se mohla pohybovat kolem 1,6 až 1,8 miliardy korun," uvedl Vladislav Raška, lídr ODS v krajských volbách. I lídr komunistů Oldřich Bubeníček souhlasí. Maximální sankci by podle něho kraj neutáhl. Již dnes je zadlužený, musí splácet přes 2 miliardy korun.

Z této možnosti jsou mnozí zděšeni. Například Jiří Dušek ze společnosti Ekofin PC, která staví hotel na ústecké Větruši, se toho obává. „Jen si to spočítejte, 12,5 procenta z 80 milionů je 9,6 milionu. To je likvidační," uvedl. Právě hotel na Větruši ale Bruselu prý vadí, hlavně kvůli bývalému spojení firmy s primátorem Vítem Mandíkem.

Zásah by to znamenalo i pro města, třeba pro Děčín kolem 70 milionů korun, „Máme úvěr u spořitelny 200 milionů korun. Museli bychom se s nimi nějak dohodnout, že jim zaplatíme 270. To by byl tvrdý zásah do rozpočtu," uvedl primátor František Pelant.

Krajská zdravotní, která provozuje v Ústeckém kraji pět nemocnic, je také ohrožena vrácením dotací. „Krajská zdravotní je od počátku úspěšného čerpání evropských dotací vystavována útokům. Nesouhlasíme s jakýmikoli korekcemi, protože při čerpání dotací jsme nepochybili a získané prostředky použili k tomu, k čemu byly projektově předurčeny," uvedl ředitel KZ Eduard Reichelt.