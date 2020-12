Většina vánočních stromů, které města nechávají vztyčit a nazdobit ve svém centru, pochází ze soukromých zahrádek. Při kácení tak občas kanou slzy. Rodiny bývají dojaté i později, když vidí „svůj“ strom rozzářený na náměstí. Podobně to bylo letos i v případě rodin, které darovaly vzrostlé smrky městu Ústí nad Labem nebo Jirkovu na Chomutovsku.

Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováVánoce v Jirkově symbolizuje smrk darovaný manželi z Chomutova. Před domem jim rostl dlouhých 40 let. Byli u toho, když ho káceli a odváželi lesáci, a později se na něj přišli podívat na jirkovské náměstí, kde stojí v celé vánoční kráse.

Stejně tak zdobí Lidické náměstí v Ústí nad Labem stříbrný smrk, který rostl na zahradě Jiřího Polcara v Olšinkách. Před 34 lety ho tam vysadil jeho tatínek s neteří Alenou Policovou. „Bylo mi tehdy asi deset let. Když jsme koupili dům, pořídili jsme také smrček a pak s dědou chodili po zahradě a dohadovali se, kam ho dáme. Dlouho se mu nechtělo růst, pak najednou vyskočil a šel hodně i do šířky. Byl opravdu dominantní,“ přiblížila paní Policová.

„Když ho teď káceli, měla jsem migrénu, celý den mi bylo špatně. Nemohla jsem u toho být. Šla jsem se podívat, až když ho rozsvítili na náměstí. Byla to krása. Vždy mě zajímalo, jak se asi cítí lidé, když mají svůj strom na náměstí, a teď vím, že je to dobrý pocit,“ dodala. Vídá ho každý den, chodívá kolem něj do práce.

Rodiny stromy darovaly městům, protože byly příliš vzrostlé a hrozilo, že se vyvrátí. Díky tomu mají další smysluplné využití.

Ústí nad Labem má ale několik vánočních stromů. Tím hlavním je velikán na Mírovém náměstí, další je v atriu u magistrátu a svůj strom mají i všechny městské obvody.

Několik stromů mají například i Teplice. A to šest. „Největší smrk bývá na náměstí Svobody. Letos pochází ze zahrádky v Dubí a má patnáct metrů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Teuschelová. Město stromy získává na základě inzerátu. Pracovníci odboru pak posuzují, jestli je zákonný důvod strom pokácet a zda je tak dobře rostlý, aby zdobil centrum. Sedmý z teplických vánočních stromů není třeba přivážet. Jde o borovici na Benešově náměstí, která tam roste přirozeně. Stačí ji jen ozdobit.

Rekordní douglaska

Vánoční stromy, které se nemusejí kácet, složitě převážet a upevňovat, mají i v dalších městech. Živý vánoční strom využívají v Klášterci nad Ohří. Roste v romantickém prostředí zámeckého parku. Podobně to mají i Postoloprty se vzrostlou douglaskou na Mírovém náměstí u zámku. Ta dokonce se svými 24 metry patří k nejvyšším vánočním stromům v zemi. Před 15 lety byla jako první svého druhu zapsaná do České knihy rekordů. Toto prvenství už ale bylo pokořeno.