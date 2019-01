Hlavním úkolem českých stíhačů je zabezpečit ochranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. O tom, jak jsou chráněny letouny po přistání, se již tolik nemluví. Pokud hostitelská základna neposkytne dostatečnou ostrahu, pomáhá sofistikovaná mobilní technika tuzemské výroby. Armáda na ni nedá dopustit.

Mobilní zabezpečovací systém RSS české firmy Sieza je spolehlivý ve vysokých teplotách, stejně jako v extrémně nízkých. | Foto: archiv Sieza

Historicky první nasazení taktického letectva v zahraničí bylo v roce 2009. Mimo plnění úkolů na území ČR chránila čáslavská základna po dobu čtyř měsíců vzdušný prostor pobaltských států. Celkem sto čtyřicet čtyři příslušníků 1. kontingentu Armády ČR mise Air Policing v Pobaltí se čtyřmi letouny JAS 39C Gripen strážilo vzdušný prostor Estonska, Lotyšska a Litvy. Vojáci převážně vyčlenění z příslušníků 21. základny taktického letectva Čáslav se ve dvou rotacích po sedmdesáti pěti lidech vystřídali na litevském letišti Šiauliai. Odlišností od domácího nasazení tak byla zejména velikost vzdušného prostoru, který je včetně moře zhruba čtyřikrát větší než nad ČR.

Ostraha letounů

Velitelem 1. kontingentu mise Baltic Air Policing 2009 byl podplukovník Jaroslav Míka, který je zároveň i velitelem 211. taktické letky, kterou si většina představí pod přízviskem „tygří". „Ačkoli pracovní náplň, kterou vojáci v zahraničí vykonávají, je na první pohled stejná jako na jejich domovské základně, vždy tomu předchází dlouhá doba příprav. Ne vždy je hostitelská základna schopná zabezpečit všechny podmínky, které vyžadují naše předpisy a nařízení. Příkladem za všechny je právě ostraha letounů," vysvětluje Míka.

Málokdo ví o tom, že ve chvíli, kdy nadzvukové letouny JAS 39 Gripen dosednou na zem, potřebují hlídat. Kdysi je chránila pozemní jednotka, kterou však v dnešní době nahrazuje moderní a sofistikovaná technika mobilní detekční systém.

Detekční systém se osvědčil v Iráku

Jednou z věcí, kterou při přípravě mise v zahraničí musí vojáci řešit, je také přeprava materiálu. Při pobaltské misi museli přepravit několik tun materiálu, a to jak vzduchem, tak po zemi. Pokud je to nutné, berou s sebou vojáci i detekční systém. Díky tomu, že systémové komponenty jsou zabudované do robustních přepravních boxů, je systém schopný pracovat i v těch nejtěžších klimatických podmínkách a současně je dobře zabezpečen proti poškození během transportu a manipulaci. Vestavěné akumulátory umožňují provoz systému i bez zdrojového napájení. „To se osvědčilo například při použití v Iráku, kde systém odolal masivnímu UV záření. Vypořádá se i s pověstnou ruskou zimou," tvrdí bez nadsázky Tomáš Kostúr, obchodní ředitel dodavatelské firmy Sieza.

Krádež stíhačky je téměř vyloučena

Ačkoli samotná krádež letounu z vojenské základny u nás či v zahraničí se dá stěží předpokládat, je třeba ho chránit například před případným úmyslným poškozením. Stroj navíc obsahuje agregáty, v nichž mohou zůstat informace, které podléhají stupni utajení a které musí být ze zákona chráněny. Tržní cena jednoho letounu se pohybuje v řádech stovek milionů korun, a proto si Česko hlídá své gripeny jako ostříž. Pomáhá k tomu právě nejmodernější elektronický systém, který je určen zejména k operativnímu nasazení v terénu. V současné době Armáda ČR obsluhuje několik těchto zařízení.

Neviditelný strážce

V případě střežení se kolem letounu rozmístí soustava čidel systému. Moduly detektorů jsou rozmístěny po obvodu stroje ve vzdálenosti maximálně 150 metrů (v závislosti na členitosti terénu) a jsou navzájem propojeny radiovou sítí. Infrabariéra vytvoří úzkou záclonu kolem nadzvukového letadla. Pokud by se někdo či něco dostalo příliš blízko, případně zavadilo o detekční kabel, okamžitě se spustí poplach.

Monitorovací pracoviště je umístěno do vzdálenosti stovek metrů od gripenu tak, aby reakční doba byla co nejkratší. Jednotka vojenské policie pak okamžitě zasahuje proti narušiteli. Které z čidel vyhlásí poplach, se ostraze ihned objeví na počítači ve velíně. Celý systém je důmyslně jištěn pro případ selhání.

A krádež systému? Prý je nereálná. Duální čidlo hlídá pracoviště, které je vybaveno vibračním senzorem. Tak lze v krátkosti popsat systém a jeho funkčnost, o kterém jeho tvůrci prohlašují, že je bezporuchový.

O tom, zda bude mobilní detekční systém strážit české stíhačky i v příští misi, která bude na Islandu, lze zatím jen spekulovat. Na ostrov uprostřed Atlantiku zamíří čeští piloti v příštím roce.

Armáda je spokojená

„Mobilní detekční systém firmy Sieza používáme již několik let a jsme spokojení. Řeknu-li to po vojensku po dobu spolupráce nedošlo k žádnému závažnému incidentu," konstatuje plukovník gšt. Petr Lanči, velitel čáslavské základny, který byl zároveň velitelem Úkolového uskupení Baltic Air Policing 2013. Podruhé se naši letci podíleli na ochraně vzdušného prostoru pobaltských zemí od září loňského roku. Tentokrát již ale litevské letiště Šiauliai nabídlo pro naše letouny adekvátní ochranu.

Nasazení českého taktického letectva v zahraničí i účast na zahraničních cvičeních potvrzuje, že české letectvo je na vysoké úrovni a Česká republika je plnohodnotným členem Severoatlantické aliance.

Užitečné informace

Mobilní zabezpečovací systém RSS firmy SIEZA je tvořen centrálním vyhodnocovacím pracovištěm (CVP), moduly detektorů (SMD) a vlastními detektory. V oblasti, která je předmětem zabezpečení, v tomto případě letoun JAS 39C Gripen, jsou rozmístěny SMD moduly. Ty bezdrátově komunikují s centrálním vyhodnocovacím pracovištěm. Součástí jsou i externí detektory, které detekují narušení ochranných zón a jsou připojené k SMD. Patří mezi ně například pasivní infrazávora. Za zmínku stojí i detekční kabel, jenž reaguje na tlak a otřesy způsobené případným narušitelem. Používá se jako nášlapný senzor. Infrazávory a duální čidla jsou upevněné na skládacím stativu. Zařízení je certifikované a splňuje požadavky zabezpečení v režimu střední až vysoké riziko.