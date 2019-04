Ještě předtím poskytl Deníku rozhovor, v němž rekapituluje celou kauzu. Od počátku vyšetřování v roce 2003 stále opakuje, že se do žádného zločinného spolčení nezapojil. „Po tolika letech vyšetřování bez hmatatelných důkazů s využitím povídání svědků, kteří byli v řadě případů usvědčeni jako podvodníci, rozsudek vnímám jako absurdní,“ svěřil se Berka odsouzený v kauze zmanipulovaných konkurzů.

Dlouhé čekání skončilo. Jaký to je pocit?

Na nástup do vězení jsem čekal několik měsíců. Bylo to nepříjemné, ale dnes to není o nic lepší, protože s tím se člověk nemůže smířit.

Co pro vás znamená propadnutí majetku?

Už v době policejního vyšetřování kriminalisté s překvapením zjistili, že soudce Berka nemá téměř žádný majetek. Dnes nemám už prakticky žádný majetek a bydlím u dcery. Je to komedie.

První předseda trestního senátu Jiří Bernát vám majetek uvolnil, protože nebylo co obstavovat. Byly v něm jen drobnosti. Jaká na to byla tehdy reakce?

Státní zastupitelství zuřilo. To jim narušovalo jejich obraz ústeckého soudce, který si podvodně nahrabal miliony korun. Bernát, to byla legenda mezi jihočeskými soudci. Talár oblékal 45 let a rozhodoval řadu významných procesů. Byl suverénní, čestný. Nikomu nepodlézal. Naši kauzu hodnotil nezaujatě a přicházel na řadu nesrovnalostí. Státní zastupitelství se ho snažilo od případu odstavit. Tento komplot se jim podařil.

Myslíte tím námitku pro podjatost, kterou podala státní zástupkyně kvůli některým názorům soudce?

Ano. Bernát označil podnět vrchního státního zastupitelství k finanční kontrole soudu za šikanu a ovlivňování nezávislosti soudce. To vše jen kvůli tomu, že zpochybňoval věrohodnost některých předložených důkazů. Tím státní zastupitelství jasně ukázalo, že naše kauza je politickou objednávkou, aby se zdálo, že úspěšně bojují s nějakou konkurzní mafií.

Kdy byl vynesen první rozsudek?

Nový soudce rozsudek vynesl 6. dubna 2010 a nadělil mi devět let. Odvolací olomoucký vrchní soud ale rozsudek zrušil, protože byl natolik nekvalitní, že byl nepřezkoumatelný. Byla to pro soudce tehdy velká ostuda. Na nový rozsudek jsem musel čekat do 25. listopadu 2015. Ale teprve téměř po dvou letech, v září 2017, jsme obdrželi písemné znění rozsudku! Druhý rozsudek zněl 8,5 roku vězení.

Nový rozsudek vás nepříjemně překvapil. Proč?

Byla to komedie. Starý rozsudek byl upravený jenom v drobnostech. A to soudci trvalo 5 let! Podle mého názoru jsou v rozsudku chyby a nemá řádné odůvodnění. Neproběhlo opakované dokazování, jednání soudu před druhým rozsudkem trvalo jenom několik dnů. Soudce se vůbec nezabýval dalšími námitkami a návrhy obviněných. Odvolal jsem se a rozsudek z listopadu 2018 zněl 7 let vězení. Věřím, že kdyby mohl soudce Bernát řádně dokončit proces, v této situaci bych nebyl.

Co lze říci na závěr?

Z rozsudků mám pocit, že oba senáty souzení jen předstíraly a ve skutečnosti pouze opsaly obžaloby. Mnohá tvrzení vyšetřovatelů jsou těžko prokazatelná a znalecké posudky mnohamilionových škod jsou plné otazníků.