Obžalovaný si nechal lhůtu na případné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Stejně učinila žalobkyně, která pro něj chtěla o dva roky vyšší trest. I po případném nabytí právní moci už v první instanci bude muset muž k soudu znovu. Obžaloba ze sexuálních deliktů se totiž týkala ještě dalších dvou žen, které se dosud nepodařilo vyslechnout. Soud tyto skutky vyloučil k samostatnému řízení společně s menším drogovým deliktem obžalovaného.

Muž mohl dostat za znásilnění až 12 let kvůli nejzávažnějšímu deliktu vůči osmileté dívce. Obžalovaný nepopíral, že se na ní ukájel, ale prý ji neuspával, stejně jako to tvrdil i u ostatních žen. Senát je ale na základě přesvědčivé výpovědi znalkyně-gynekoložky Marie Šťastné přesvědčen o opaku. „Jednoznačně uvedla, že žádná žena ani dítě by dál nezůstaly spát. Nějak by reagovaly, což videa nedokládají,“ shrnul předseda Martin Majchrák celkem 9 explicitních záznamů mužova sexuálního jednání na spící školačce.

Tato videa jsou víc než deset let stará, obžalovaný si je ale nechal v počítači až do té doby, než mu policie loni prohlédla domov kvůli podezření na sexuální delikty vůči dospělým ženám po roce 2018. Trestné činy byly zčásti podobného rázu: šlo o ukájení se na nahých ženách během spánku s různými pomůckami a jejich natáčení. Mužovo počínání přitom gradovalo kvůli jeho stupňující se závislosti na alkoholu a pervitinu. Mezi skutky, které mu soud kladl za vinu, bylo i sexuální napadení ženy u rybníka na Děčínsku nebo jiné ženy u ní doma. Tyto delikty soud hodnotil mírněji především proto, že oběti byly už dospělé.

Obžaloby z jednoho takového skutku muže dokonce zprostili na základě výpovědi jedné z dospělých poškozených. „Nevnímám to nijak negativně,“ uvedla žena a soud to přijal. „Jestliže jí to nevadí, nemůže se jednat o znásilnění,“ konstatoval Majchrák. U jiné z obětí se musel soud vyrovnávat s otázkou, zda šlo skutečně o znásilnění, když se muž s touto ženou už déle znal a tvrdil, že jejich sex nevnímal z její strany jako nedobrovolný. Soud ale v tomto případě dal na výpověď ženy, která mu měla říct jasně „ne“. On se však už nedokázal zastavit a žena nakonec podlehla jeho fyzické převaze.

Jako polehčující okolnosti shledal soud u obžalovaného dlouhý časový odstup od prvního a nejzávažnějšího znásilnění. A také částečné doznání i ovlivnění jeho jednání dlouhodobou závislostí. I díky tomu muži nakonec uložil trest v dolní polovině trestní sazby v rozsahu 5-12 let. A díky tomu také muž nemá jít do věznice s přísnější ostrahou, což s devítiletým trestem navrhovala žalobkyně. Jako prvotrestaný má při dobrém chování šanci na propuštění ve dvou třetinách trestu. „Doteď jsem byl vzorný vězeň a hodlám být dál,“ reagoval muž.

Vzhledem k tomu, že rozsudek není pravomocný, soud musel v úterý rozhodovat o prodloužení vazby obžalovaného. „Důvody nadále existují,“ uvedla státní zástupkyně Simona Konopáčová, a to pravděpodobně i s přihlédnutím k trestu, který muži hrozí a jemuž by se mohl chtít vyhnout. Obhájkyně naopak bojovala za propuštění klienta na svobodu. „Vysoký trest nemůže být jediným důvodem, vazba není nutná,“ prohlásila Kateřina Kopecká. Senát ale vyhověl žalobkyni. Považuje totiž za jistý pokračující důvod vazby předstižné.