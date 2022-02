Chová se na osm let, hraje si s námi na písku. Tak popsala 29letého Romana M. osmiletá dívka z Mostu. Říkala mu strejdo podobně jako další čtyři, i ještě mladší nezletilí ze spřízněné rodiny. Té muž pomáhal s nošením těžkých tašek s nákupem a s kočárkem, ale také v ní znásilňoval děti. Za to běžně hrozí trestní sazba 5 až 12 let "natvrdo". I díky svému hendikepu ale obžalovaný vyvázl pouze s rokem vězení a léčbou.

Romana M. přivezla v pondělí 7. února ke krajskému soudu v Ústí nad Labem eskorta z litoměřické vazební věznice, kde je už skoro rok. „Chci jít domů,“ pronesl nesvéprávný muž s nízkým intelektem, který svou vinu nijak nepopíral. Podle obžaloby s dětmi včetně dvou chlapců sledoval pornografické snímky, osahával je na intimních partiích, nechal se jimi masturbovat, prováděl na nich orální sex a pokoušel se i o ten vaginální či anální. „Za vyhovění jeho požadavkům je odměňoval drobnými finančními částkami a různými pochutinami,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Obžalovaný i přes svůj hendikep nejspíš věděl, že to, co s dětmi činí, je špatné. „Má povědomí, že něco takového se dělat nemá,“ upřesnil znalec, sexuolog Petr Weiss. Žalobkyně navrhovala Romanovi M. mimořádně snížený jednoletý trest. Ovšem spolu s následnou zhruba roční ústavní ochrannou léčbou. Ústav by preferovala i proto, že opatrovnice Romana M. už dříve dopustila, že přestal brát předepsaná psychofarmaka. Podle dalšího znalce z oblasti psychiatrie by to ale nic nevyřešilo. „Ústavní forma zahrnuje kromě farmakoterapie i psychoterapii, to ale vzhledem k jeho intelektu nepřipadá v úvahu,“ konstatoval Luděk Daneš.

Podle Daneše by delší vytržení z jeho přirozeného prostředí Romanovi M. stejně jako jiným podobně hendikepovaným lidem uškodilo. Hrozila by mu mimo jiné i šikana od jiných ústavních chráněnců. Jak zmínil advokát obžalovaného, ústrky už také jeho klient při dřívějších pobytech v ústavech zažil. Obhájce zároveň poukázal na to, že zneužívání nemělo na poškozené nezletilé žádné zdravotní dopady, ani ty psychické. „Jeho jednání nezanechalo na dětech vůbec žádné traumatické následky,“ shrnul Josef Rauch.

Senát se nakonec přiklonil k léčbě ambulantní formou. Poukázal přitom na to, že i ústavní léčba by trvala omezenou dobu. A pak by se Roman M. stejně vrátil domů. „Soud by tu situaci akorát odsunul,“ konstatoval předseda Roman Felzmann. Fakt, že opatrovnice dříve neplnila povinnosti, nechtěl dávat k tíži obžalovaného a dodal, že se nabízí i změna opatrovníka. Až tedy Roman M. zhruba za měsíc nebo dva vyjde z vězení, měl by začít docházet k psychiatrovi na depotní injekce, které by měly utlumit i jeho nevhodný sexuální zájem o děti. Potenciálním rizikem je, že s jedním by měl nadále žít v jedné domácnosti. Jde o dítě opatrovnice.

Proti pouze ambulantní léčbě se ale možná žalobkyně odvolá, přinejmenším si na to v pondělí 7. února nechala lhůtu. Podobně se vyjádřila zmocněnkyně jedné z poškozených dívek, která pro ni žádala odškodnění sto tisíc korun, ale soud ji odkázal na občansko-právní řízení. Pondělní výrok o vině a trestu je však už pravomocný.

Jako dítě. Co řekli znalci o Romanovi M.

Jeho mentální retardace má starší prenatální původ, podepsala se na ní ovšem i výchovná a školní zanedbanost. Má narušenou percepci, paměť i myšlení, nezralou emocionalitu, velmi nezralý je i psychosociálně a sexuálně. Se zneužívanými dětmi byl prakticky na podobné mentální úrovni. Deviaci u Romana M. nezjistili. Při falometrickém testu reagoval na všechny sexuální podněty nezávisle na věku i pohlaví.