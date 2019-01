Ústecký kraj - Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém a Ústeckém kraji. Dopravu komplikovalo husté sněžení, místy na severu nasněžilo až 15 centimetrů sněhu. Večer pak votzovky začaly namrzat.

"Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, sypače jezdí," uvedl v sobotu odpoledne dispečer pro Ústecký kraj. Problémy podle něj mohou mít kamiony na silnici E55 mezi Bořislaví na Teplicku a Velemínem na Litoměřicku.

Podle policie kamiony blokovaly dopravu na silnici 9 mezi Dolním Podluží a Varnsdorfem na Děčínsku. Další kamion uvízl na silnici 247 u Radovesic na Litoměřicku. Kvůli sněhu je také uzavřená silnice 2931 mezi obcemi Vrchovina a Levínská Olešnice na Semilsku. Silný vítr navíc v otevřených úsecích vytváří sněhové jazyky, problémy byly v sobotu ráno hlavně na Frýdlantsku. Do hor by motoristé neměli vyjíždět bez zimní výbavy.



Silničáři doporučují opatrnou jízdu, od rána se stalo na severu Čech přes 20 nehod, střety se zatím obešly bez vážnějších zranění. Čtyři lidé, z toho dvě děti, se lehce zranili při nehodě v Lučanech nad Nisou na Jablonecku. "Odvezli jsme je na chirurgii do Jablonce," řekl krajský ředitel záchranné služby v Libereckém kraji Stanislav Mackovík.

Podle něj se jim také několikrát stalo, že jim zavolali lidé, kteří viděli nehodu a nezastavili. "Třeba v Pelechově u Železného Brodu sjelo auto mimo silnici a okolo jedoucí řidička nám jen volala. Ani nevěděla, zda je někdo zraněný," popsal jednu nehodu Mackovík. I pro sanitky je podle něj obtížné se k dopravním nehodám nebo nemocným dostat. "Hlavně po silnicích nižších tříd je jízda výrazně horší než v pátek. Jezdíme pomaleji, ale dojezdové časy ještě zvládáme," dodal.

Další problémy s přívaly sněhu se mohou vyskytovat v neděli. V noci by se sněžení na Litoměřicko mělo vrátit. Potíže v dopravě se mohou vyskytnout ve vyšších polohách.