Severní Čechy - Sníh je kromě hor ten tam, ale celostátní charitativní projekt Sněhuláci pro Afriku ještě pokračuje!

Jeho aktivní fáze sice skončila v neděli 8. března, ale rozjíždí se velké facebookové hlasování o nejoriginálnějšího sněhuláka republiky. Malou ochutnávku snímků z facebooku, které dodaly školy z Ústeckého kraje a Libereckého kraje, vám teď předkládáme.

Projekt odstartoval v listopadu loňského roku

V listopadu 2014 Společnost Kola pro Afriku, o. p. s., ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava Hrabůvka, p. o., odstartovala pod záštitou ministerstva školství originální akci zaměřenou na všechny typy škol, ale také na volnočasové organizace a firmy v České republice.

„Přihlásilo se nám přes 350 účastníků ze všech koutů republiky, převážně škol, ale i spolek seniorů, skautské oddíly, dobrovolní hasiči, charitativní organizace, soukromé firmy. V průběhu ledna a února byly vyhlášeny dva centrální termíny, kdy se na většině přihlášených škol stavěli sněhuláci, přičemž dobrovolné startovné za zapojení do akce usnadní cestu ke vzdělání dětem v africké Gambii. Avšak vzhledem k tomu, že sníh letos nepřál všem regionům naší země stejně, mohly si školy termín upravit či vyrábět sněhuláky z jakýchkoli materiálů," rekapituluje průběh aktuálního ročníku organizátorka projektu Michaela Böhmová.

Sněhuláci všech tvarů, barev a materiálů

Až do soboty 7. března 2015 účastníci projektu pilně stavěli, vyráběli, vymýšleli co nejoriginálnější nápady z čeho a jak vytvořit své sněhuláky.

Fantazii se meze nekladly světlo světa tak spatřili sněhuláci všech tvarů, barev, materiálů. Modelovalo se, šilo, lepilo, malovalo, peklo, na řadě škol se ve sněhuláky proměnili samy děti, a dokonce i učitelé, ředitelé… Na mnohých místech akce přesáhla hranice školy, zapojovali se kromě dětí i jejich rodiče, občané daného města, vesnice, starostové. Přestože celková čísla ještě nejsou známa, je podle Michaely Böhmové jisté, že do akce se zapojilo více než 20 000 dětí po celé republice.

„A právě jsme rozjeli akci, která má všem těmto dětem, ale také patronům akce a učitelům na jednotlivých školách poděkovat. Každá škola, organizace mohla nominovat jednu fotografii svých sněhuláků do celorepublikového hlasování," vysvětlila. Toto album bylo v neděli 8. března zveřejněno na facebooku Sněhuláků pro Afriku (https://www.facebook.com/ snehulaciproafriku?ref=hl). Kdokoli tak může podpořit svým označením To se mi líbí jakýkoli počet fotek. Hlasování potrvá do 22. března. Následně pořadatelé oznámí vítěze, kteří od nich získají ceny věnované sponzory akce.

„Cílem akce není strhnout vlnu boje o hlasy a o vítězství za jakoukoli cenu. Soutěžní album má přiblížit akci veřejnosti, zapojit rodiče, kamarády, známé dětí či veřejnost, která náš projekt podporuje, aby svým hlasem dali najevo, že si váží tvořivosti dětí, jejich nápadů, a hlavně jejich nesobeckosti, ochoty pomoci dětem jinde ve světě," poznamenala Michaela Böhmová.

Na převoz kol dětem do Gambie

Výtěžek akce je totiž určen na převoz kol dětem do Gambie, jejichž prostřednictvím se budou moci dostat do školy. Bez kola je pro ně mnohdy škola nesplnitelným snem. Projekt společnosti Kola pro Afriku a Gymnázia, Ostrava Hrabůvka tak naplňuje své motto: Děti dětem. Sněhuláci pro Afriku jsou projektem, který již třetím rokem pomáhá u nás i v Africe. Spojuje děti napříč kontinenty. Již v květnu totiž poputují do Gambie další i kola a s nimi i fotky a zprávy o sněhulácích a školách, které tuto cestu umožnili.