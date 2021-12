„Bylo by to určitě dobře. Čím více policistů tu bude vidět, tím lépe. Bude tu bezpečněji,“ přivítala zprávu o návratu služebny do Krásného Března Marie Vosecká, která v lokalitě bydlí. Souhlasí s ní i další Deníkem oslovení místní obyvatelé. „Jsem pro. Jen aby byli ale také v ulicích, aby tam jen neseděli,“ připojil názor Karel Svozil. „Více policistů je tu určitě potřeba. Je to rozhodně dobře. Kriminalita je tu vysoká, máme tu problémy s drogami, závislými, krádeže. Doufám, že díky většímu počtu uniforem tu bude o něco bezpečněji,“ přidal se Ústečan Lukáš Vavřinec.

Další obyvatelé Krásného Března jsou podle svých vyjádření za novou služebnu také rádi, nemyslí si ale, že pomůže výrazněji zlepšit situaci. „Je to dobře. Ale jedna služebna nepomůže. Problémů je hodně, policistů nebude moc. To by musel být v každé ulici jeden,“ je skeptická Kristýna Cínová. „Bude to podle mého stejné. Policie tu bude mít služebnu, ale v ulicích o moc víc vidět nebude. A problémoví lidé tak budou dál řádit,“ myslí si Eva Dolínková.

Služebna v bývalé školce

Jestli nová služebna opravdu zlepší bezpečnostní situaci v Krásném Březně, se uvidí v budoucnu. Vedení městské části, které návrat sídla policie iniciovalo, zprávu ale rozhodně přivítalo. „Policie tam hodně chybí, sídlí teď daleko. Proto jsme s tímto nápadem přišli, aby se situace zlepšila. Bezpečnost by měla být pro město na prvním místě, proto jsme se na vybudování služebny v Krásném Březně zaměřili,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Nová služebna má sídlit ve Vojanově ulici v místě, kde dříve byla školka, budova je na sídlišti. Podle vyjádření magistrátu má zvýšit bezpečnost v lokalitě a má pomoci řešit nesnáze s uživateli návykových látek. Do Krásného Března se služebna Policie ČR má příští rok vrátit po deseti letech. Tehdy skončila v Neštěmicích kvůli nevyhovujícím podmínkám, přesunula se do centra města na Předmostí. V případě zásahu v Krásném Březně policisté museli dojíždět několik kilometrů.

Neštěmice tak budou mít opět dvě služebny, druhá sídlí v Mojžíři. Pro služebnu ve Vojanově ulici je už hotová studie na rekonstrukci patrové budovy, kterou nechala vypracovat neštěmická radnice, platné už je také stavební povolení. Náklady mají dosáhnout zhruba 30 milionů korun. Dvě třetiny byly schváleny v rozpočtu města pro letošní rok a finance se převedou do příštího roku, zbylých 10 milionů má být přidáno do rozpočtu na rok 2022. Nové mají být i komunikace v okolí služebny. „Pokud vše půjde dobře, je reálné, že do konce příštího roku nová služebna bude,“ uzavřela starostka.