Před týdnem ho obdivoval papež František. Teď budou mít šanci i ostatní. Nad relikviářem z křišťálu s ostatkem svaté Zdislavy může užasnout každý, kdo o víkendu navštíví Křišťálový chrám v Kunraticích u Cvikova. Unikátní dílo bylo darem českých biskupů papeži, ve své kunratické sklárně ho vytvořil umělecký sklář Jiří Pačinek. Ozdobil jej vyhlášený novoborský rytec skla Arno Čančík.

„Vytvořili jsme celkem tři originály, z nichž jednu dostal Svatý otec, druhou bude opatrovat cvikovský farář Rudolf Repka a třetí kus je určen pro náš Křišťálový chrám v Kunraticích,“ sdělil umělecký manažer kunratické sklárny David Sobotka.

Jak potvrdil, lidé teď dostanou šanci v Kunraticích obdivovat mimořádnou křišťálovou monstranci s relikvií sv. Zdislavy, která se právě vrací z Vatikánu. Cestu do Říma absolvovali David Sobotka, farář Rudolf Repka i Jiří Pačinek. „Byl to pro nás snový a neuvěřitelný příběh, jak vytvoření monstrance, tak cesta do Vatikánu včetně osobního setkání se Svatým otcem,“ uvedl Sobotka. U samotného předvedení a předání daru papeži byli podle Sobotky už pouze biskupové.

„Dle osobních sdělení představitelů České biskupské konference a slov Jeho Excelence Mons. Jana Baxanta, které jsme obdrželi bezprostředně po slavnostním předání daru, byl papež František nadšen a ohromen krásou a duchovní silou tohoto křišťálového díla a uměním českých sklářů,“ řekl Sobotka.

Vyzdvihl i roli několika dalších šikovných řemeslníků, kteří celému daru dali konečné aranžmá. „Největší poděkování ale patří faráři kunratické farnosti Rudolfu Repkovi za veškerou energii, spolupráci, přátelství a důvěru, kterou do nás vložil,“ zdůraznil Sobotka.

Sám farář Deníku sdělil, že jeden exemplář díla už po návratu z Říma použil v kostele sv. Alžběty Uherské ve Cvikově, když sloužil mši. „Hlavním důvodem, proč jsme vezli tři originály, byla obava, že kdybychom měli jen jeden, mohl by se rozbít nebo poškodit. S relikviáři jsme se zastavili na několika památných místech a v kostele sv. Pavla byly na oltáři při mši. Do svatého Petra nás se sklem pro neuvěřitelně přísné bezpečnostní předpisy nepustili,“ vylíčil Repka.

Zážitkem na celý život pro něj bylo nejen blízké setkání s hlavou římskokatolické církve, ale i mimořádná možnost projít se vatikánskými zahradami, kudy chodili všichni papežové. „Jsem vděčný, že nás tam dokázal prosadit náš velvyslanec. Je jisté, že už se tam nikdy nepodívám. Vatikán je malý stát a o to víc je v současné době hlídaný,“ podotkl farář.

Křišťálový relikviář svaté Zdislavy vyráběl ve své huti Jiří Pačinek, který je jedním z nejvýraznějších uměleckých sklářů současnosti, se svým týmem zhruba dva týdny. Schránka má podobu monstrance, která ve svém středu nese drobnou kůstku světice Zdislavy. Vyrobená je z čirého hutně tvarovaného skla.

Podle Repky je příprava skleněného daru pro papeže a samotná cesta do Vatikánu zase o něco více sblížila. „Přestože už jsme si s Jirkou za půldruhého roku spolupráce hodně blízcí. Jeho zájmu a spolupráce si moc vážím, jsem za ni rád. To, co dokázal s kostelem v Kunraticích, který proměnil v Křišťálový chrám, je skvělé. Bohužel takových zavřených a chátrajících kostelů, které by si zasloužily podobné probuzení a využití, jsou v zemi stovky, “ připomněl duchovní.

Pačinek se hlásí k odkazu sklářských umělců, jako byl René Roubíček a Bořek Šípek. Sklářské řemeslo začal praktikovat v dnes už zaniklé sklárně v Chřibské, která byla nejstarší na světě. Působil i ve Sklárně Ajeto v Lindavě, kde v roce 2008 uskutečnil svůj dávný sen a založil si tam svou první sklárnu. V roce 2015 poté rozšířil produkci a založil svou druhou sklárnu v Kunraticích u Cvikova.

Od března 2020 koncentruje právě sem všechny své sklářské aktivity. Vytváří tím jedinečný celek složený ze sklárny, magické Skleněné zahrady a projektu s názvem Křišťálový chrám. Vedle vlastní tvorby Pačinek spolupracoval a spolupracuje s celou řadou významných světových umělců, architektů a designérů. Díky těmto tvůrčím setkáním vzniklo mnoho unikátních uměleckých objektů, které se staly součástí sbírek významných světových galerií, muzeí a soukromých kolekcí. Pačinkova huť je součástí projektu Libereckého kraje Křišťálové údolí. Jeho tvorbu mohli lidé vidět nedávno například v Liberci, Zákupech a v České Lípě.