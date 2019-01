Jablonec n. N. – Zlatá děvčata ze Soči září už i ve zlatě a ve stříbře na mincích. Rychlobruslařka Martina Sáblíková přijela na ražbu osobně, druhou olympioničku Evu Samkovou zastoupil trenér.

Přímo na svém pracovišti se lidé z mincovny se mohli těšit z přítomnosti slavných sportovtovkyň a jejich trenérů. Martina Sáblíková s Petrem Novákem a Eva Samková s Jakubem Flejšarem si vyrazili první kusy mincí se svými portréty. Zraněná snowboardistka se ale zúčastnila pouze prostřednictvím videopřenosu.

Rychlobruslařka svůj portrét na sádrovém návrhu viděla už přesně před měsícem. „Už to bylo pro mě neuvěřitelné. Vidět se. To jsem ještě od nikoho neměla," řekla olympijská vítězka s tím, že kov má sice větší cenu, ale pro ní mám mince i návrh stejnou hodnotu.

Včera při ražbě jí autor návrhu akademický sochař Jiří Dostál dal i druhou sádru, podle které se razilo. Na rozdíl od té první už jí rukáv ale nezdobily olympijské kruhy. „Byla bych ráda kdyby tam byly. Je to olympiáda a to všechno k sobě patří," posteskla si. Chápe ale, že pravidla užití se musí dodržovat.

„Mám opět slzy na krajíčku. Dnešní ražba mi opět připomněla ty krásné chvíle, když Martina projížděla cílovou páskou a následně si odnášela zlatou olympijskou medaili. Tyto okamžiky jsou pro nás největším zadostiučiněním po letech, kdy nás mnozí od rychlobruslení jako neznámého sportu zrazovali," komentoval slavnostní chvíle při ražbě prvních mincí s portrétem své svěřenkyně Petr Novák.

Nadšený ražbou byl i trenér Evy Samkové Jakub Flejšar: „Minci si koupím. Budu mít Evu, která je ticho a pořád neskáče po pokoji a nedělá bordel, v kapse." Flejšar končí s trénováním, dojede jen olympijskou sezonu, je sochař a tomuto oboru se bude věnovat.

Může se tedy stát, že by příští zlatá olympijská vítězka či vítěz mohl být z autorské dílny Flejšara? „Nejsem úplně na realistickou tvorbu, ani mne moc nebaví, jedině že by to byla nějaká trochu abstraktnější Eva, ale nevím, zda by právě o to měli lidé zájem," vysvětlil Flejšar a současně prozradil, že v Jablonci dostal nabídku na spolupráci: „Vyzkoušet si něco jiného než mincovna doposud vydávala."

Vlastní ražbu, byť řada jeho spolužáků na škole medailérství dělala, viděl Flejšar poprvé. Nikdy se k tomu pořádně nedostal právě díky sportu a trenéřině. „Zmáčknutí čudlíku bylo jednoduché, ale těžké bylo vzít tu minci za okraj a ne za plochu a to v rukavicích. Ty mi navíc byly malé, blbě se mi to drželo a klepala se mi ruka," popsal pocity z ražby trenér Evy Samkové. Prostě nemá ten grif, ale byli na něj prý všichni shovívaví.

Že nemá snowboardistka na minci své fousky jejímu trenérovi rozhodně líto není. „Ani by nebyly moc vidět, to by musel být nějaký šílený knír. Tak ať jí to tam sluší," konstatoval Flejšar. „Knírek na minci dopadne vždycky blbě. Tým kolem Samkové mi naštěstí řekl, že ho nechtějí," vysvětlil sochař Dostál. U Samkové si ale autor dopřál jednu pikantnost. Všiml si totiž, že se jí při skocích v závodech vyhrnuje bunda. „Pod ní má sice tričko, na minci je ale kus odhalených zad," upozornil.

„Navrhovat medaile a mince žijících lidí je vždy výjimečná a zavazující práce. Zatímco historické osobnosti se na vás nemohou zlobit, pokud jejich ztvárnění nebude do detailu přesné, žijící slavní už to mohou vnímat úplně jinak. Jsou navíc v živé paměti celé veřejnosti, proto je pro medailéra jejich věrné zachycení o to náročnější," vysvětloval úskalí tvorby mincí našich úspěšných olympioniček autor, akademický sochař Jiří Dostál.

Pamětní mince vydá Česká mincovna v trojím provedení. Nejdostupnější stříbrné desetigramové budou k dostání v nákladu 2 014 kusů za 590 Kč. Hodnotnější šestnáctigramové stříbrné mají náklad stanovený na 500 kusů a k dostání budou za 1 250 Kč. Nejvzácnějších zlatých čtvrtuncových vyjde jen 200 kusů a mincovna je nabídne za 9 950 Kč.