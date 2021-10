Velké lanovky ročně u nás přepraví miliony pasažérů, jen ta na Ještědu více než 200 tisíc. Pokud by se započítaly i vleky v lyžařských areálech, které jsou také lanovkami, jedná se jen v Česku o desítky milionů lidí ročně.

Zdroj: DeníkTušíme již, co se v Liberci stalo?

Netušíme. Nyní to bude vyšetřovat Drážní inspekce, kterou je povinnost při každé mimořádné události informovat, a policie. Drážní inspekce pak své zprávy zveřejňuje na webových stránkách.

Jak tato lanovka funguje?

Jsou tam dvě nosná lana, která tvoří dráhu a kabiny jsou spojené tažným lanem. Jedna z kabin vždy působí jako závaží a pomáhá pohonu, druhou ten pohon vytahuje nahoru. Je to v uvozovkách jako lanovka na Petříně, s tím rozdílem, že ta je na kolejích.

Čím musí lanové dráhy z pohledu bezpečnosti procházet, například revizemi?

Je tam několikastupňový systém. Ten základní je doporučení výrobce, které je pro každou lanovku individuální. Každá lanovka je totiž bez zásadních úprav těžko přenositelný unikát. Tato doporučení jsou pro provozovatele závazná. Pak je vyhláška vycházející ze zákona o drahách, která určuje technický a provozní řád lanových drah platící pro všechny lanovky. Ta řeší denní, sedmidenní, dvoutýdenní, měsíční nebo roční kontroly, případně i ty víceleté. Pak máte jednotlivé komponenty lanovky, jako je například lano, a jejich výrobci mohou stanovit další doporučující nebo povinné kontroly. Systém kontrol je neskutečně propracovaný.

Jedna kabina spadla, druhá zůstala na laně. Znamená to, že zafungovaly bezpečnostní systémy, kterými je lanovka vybavená?

Přesně tak. Že bezpečnostní opatření zafungovala, dokazuje to, že přežilo patnáct lidí ve druhém voze. Jedním z dílčích systémů je třeba měřič rychlosti větru, kdy se po překročení určité rychlosti lanovka zastaví. Kromě toho má také brzdu, buď v soukolí, nebo na lanu. Když nejsou tři, jsou minimálně dva. Tady evidentně zafungovala ta brzda poté, co jedna z kabin spadla. Otázka je, jestli zafungovala před tím, než ke zřícení došlo, nebo až poté.

Jsou podobné nehody časté?

Nejsou. U nás se podobná nehoda, kdy by došlo ke zřícení kabiny, nestala. Došlo k ní před několika desítkami let na Slovensku, kde se stalo něco podobného jako nyní na Ještědu. V Itálii se nedávno stalo to samé, ale tam navíc na druhém voze nezafungovala brzda.