Nový Poutník Českým středohořím s podtitulem Jak jsem potkal lidi, kameny, kytky a jiné zázraky je koncipována jako sbírka esejí a dalších textů o zajímavostech a krásách Českého středohoří s bohatým obrazovým doprovodem, a tím se poněkud od předchozích titulů liší. Zve do krajiny plné barev i pozoruhodných rostlin a živočichů, nabízí ponoření do záhad nejstarší historie lidského osídlení, průzkum dávných sopek, okouzlí barokními památkami, skrytou geometrií skal a krásou nerostů. Autor popisuje, jak kniha vznikala a připomíná i publikaci o Krušných horách.

Je to v pořadí čtvrtá kniha. V čem je jiná než ty ostatní?

K napsání nové knihy o Českém středohoří, kterou jsem nazval Poutník Českým středohořím, mne inspiroval zájem čtenářů o mé předchozí. Rozhodl jsem se opustit encyklopedický styl předchozích publikací a zaměřit obsah nové knihy trochu více esejisticky. Vybral jsem si řadu témat, která jsou natolik zajímavá, že bych se jim rád věnoval do větší hloubky. Výpravný charakter knihy s více než pěti sty fotografiemi, které text názorně doplňují, jsem ale zachoval. A protože rád kreslím a maluji, tak jsem knihu doplnil také několika svými ilustracemi.

Jak vaše nová kniha vznikala? Vzpomenete si na nějakou zajímavou příhodu o tom, jak vznikala, odkud přicházela témata?

Nápady se rodily už při práci na předchozích publikacích. České středohoří je tematicky tak bohatou krajinou, že jde o nevyčerpatelný zdroj inspirace. Například téměř každý druhý kopec lze prohlásit za archeologické naleziště. Na několika plochých vrcholech se rozkládají pravěká hradiště, která se dodnes prozrazují dochovanými systémy opevnění ohromujících rozměrů. Dodnes není uspokojivě vysvětleno, kdo a proč tyto úžasné objekty vybudoval. Kapitolu o prastarých stromech jsem nazval Sraz entů, protože při bližším pohledu je život stromů fascinujícím příběhem, který se odehrává nad zemí i pod zemí. Některé památky z období baroka zase vyprávějí příběh nejen o tajemných osobnostech geniálních architektů, ale také o neuvěřitelné proměně krajiny. Největší drama se vždycky odehrává nad grafickou podobou titulní strany, toto drama však rozhodně nelze vnímat negativně, právě naopak.

Mistr řezník a uzenář Honza Málek z Ústecka zaujal až ve Spojených státech

Pamatuji se, že jste prolezli místa, kam třeba i sto let lidská noha nevstoupila. Jak je to nyní?

Dokonce i v tak hustě osídlené chráněné krajinné oblasti, jakou je České středohoří, najdeme místa, která lze bez nadsázky nazvat divočinou. Netroufal bych si říci, že tam sto let lidská noha nevstoupila, ale rozhodně lze říci, že za sto let mnohé části krajiny prodělaly veliké změny, takže by je naši předkové dnes třeba ani nepoznali. Tvar údolí potoka Rytiny se může změnit během jediného většího deště. Mnoho někdejších sadů, vinic a dokonce lidských sídel zarostlo hustým lesem. Například strmé a nebezpečné svahy Čertovy jizby s pozoruhodnými skalními útvary, kamennými sruby a drolinami navštěvuje jen minimum lidí.

Zdroj: DeníkPodívejme se i na ostatní vaše aktivity. Čemu se mimo focení, geologii a botaniku ještě věnujete, slyšel jsem cosi o výletu s dětmi na Milešovku?

To byla moc pěkná lednová akce, kterou zorganizoval Jan Dostal z Regionální televize Litoměřicko24. Po výstupu na nejvyšší horu Českého středohoří jsme spolu s mými kamarády, cestovatelem Martem Eslemem a fotografem a kameramanem Davidem Surým, uskutečnili pro děti zábavnou přednášku s promítáním nejen o zajímavostech Českého středohoří. Loni na začátku podzimu jsem pod patronátem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vedl exkurzi na Štěpánovskou horu (nad Štěpánovem) s nečekaně hojnou účastí. Nejprve jsme se zastavili na místním mineralogickém nalezišti u Lukova, pak jsme si povídali o záhadném pravěkém opevnění Štěpánovské hory a nakonec jsme se pokochali nádherným výhledem z vrcholové stepi. S částí zájemců jsme se pak vypravili ještě do pralesa na Březině, abychom si prohlédli pralesní velikány, nad jejichž nádherou se tají dech.

Mimochodem, kam se kromě Krušných hor a Středohoří ještě chystáte, do kterého kouta republiky, či světa?

České středohoří považuji za krajinu svého srdce, takže mne nepřestává fascinovat a inspirovat. Rozhodně bych se této „kosmické krajině“ chtěl věnovat i nadále. Témat je nespočet. Zjistil jsem také, že čtenáři by chtěli, abych podobným výpravným způsobem zpracoval i další krajiny naší země. Řídím se heslem „nikdy neříkej nikdy“. Veškerý volný čas trávím v Českém středohoří a jeden týden v roce strávím v Českém ráji, který mne fascinuje především svým bohatstvím drahých kamenů a historických památek.

Pořadatel Winter Milada Run: Běhání kolem přípravy závodu je dost

Otázka aktuální: jak pandemie covidu ovlivnila vznik knihy a mohl byste to ilustrovat?

Vydání nové knihy se kvůli pandemii výrazně pozdrželo. Připravili jsme například dotisk knihy Tajemství Českého středohoří a týden poté musela knihkupectví zavřít své provozovny, což pro nás byla ekonomická rána pod pás. Vydání nové knihy Poutník Českým středohořím se pozdrželo asi o rok. Získaný čas jsem využil k přepracování, doplnění a „vyšperkování“ některých kapitol. Myslím, že to knize prospělo. Také jsme zjistili, že tiskárny se potýkají s nedostatkem papíru i s karanténami zaměstnanců, ale nakonec všechno klaplo a kniha od samého začátku zaznamenává úspěch.

Na závěr, kde všude je vaše kniha k dostání, případně i ty předchozí?

Knihy lze zakoupit například na našem webu www.zazracnestredohori.cz, v ústeckém hypermarketu Globus, který nám velice vyšel vstříc, a také v dalších knihkupectvích v Ústeckém kraji. Jen kniha Zázračné České středohoří je již zcela vyprodána a poslední výtisky lze ještě zakoupit u našeho partnera Military Range na webu www.militarysklad.cz. Rád bych poděkoval všem našim čtenářům za zájem a podporu. Také samozřejmě děkuji všem partnerům, kteří naše knihy odebírají nebo prodávají, a jsou uvedeni na závěrečných stránkách našich knih. Veškerou redakční a předtiskovou přípravu si totiž děláme sami, abychom prodejní cenu knih udrželi v přijatelné výši.

Kniha Poutník Českým středohořím.Zdroj: Jiří SvobodaS křtem nové knihy byla zároveň zahájena výstava fotografií Jiřího Svobody. Na celkem osmi výstavních panelech v prostoru muzejní kavárny Muzea města Ústí nad Labem si mohou návštěvníci prohlédnout šestnáct snímků této nádherné krajiny. Pokud byste rádi viděli více, další nabízí i zrcadlové bludiště na Větruši, kde autor ukazuje krásy Českého středohoří v průběhu posledních deseti let, kdy tvořil sérii svých výpravných publikací Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří a Poutník Českým středohořím.