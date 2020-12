Ten jako schodkový schválili na posledním zasedání zastupitelé. Rozdíl ve výši zhruba 72 milionů korun mají vyrovnat přebytky z minulých let.

Podle starosty města Františka Padělka není zatím jasné, jaký dopad bude mít pandemie koronaviru na rozpočty obcí a měst, a proto je ten roudnický připravený na úroveň roku 2018, což činí asi o třicet procent méně, než by byl předpoklad příjmů při normálním vývoji ekonomiky státu. „Věřím, že se nám podařilo nastavit jej tak, abychom se vyhnuli případným nepříjemným škrtům, které by jinak mohly v nadcházejícím roce přijít,“ řekl Padělek.

Předseda finančního výboru zastupitelstva Richard Červený uvedl, že nikdo z členů výboru neměl k rozpočtu zásadní připomínky, navrhl ale, aby výbor ještě prověřil možnosti zlepšení financování na příjmové stránce. „Nečekají nás vůbec dobré časy a měli bychom na to být připraveni, abychom mohli zachovat možnost rozvoje města,“ upozornil Červený. Návrh zastupitelé schválili a finanční výbor tyto možnosti předloží na dalším jednání zastupitelů.

Podle schváleného rozpočtu bude Roudnice v následujícím roce hospodařit s příjmy přibližně 300 milionů korun, předpokládané výdaje jsou asi 372 milionů. Mezi investicemi je zahrnutá například oprava Švermovy ulice, na kterou město vyčlenilo 19,5 milionu korun.

V současné době tam Severočeská vodárenská společnost provádí opravy dožilého vodovodu a kanalizace. Šest milionů je připraveno na opravy po rekonstrukci vodohospodářských sítí v Hálkově ulici. Se stejnou částkou, tedy se šesti miliony korun, počítá rozpočet i na výstavbu skateparku. Ten by měl vyrůst v relaxační zóně mezi Kauflandem a Podlusky.

Otázka vybudování skateparku se v podřipské metropoli diskutuje už řadu měsíců. Ve městě totiž takové zařízení chybí. Místní skejťácká komunita proto o jeho stavbu usilovala. Její zástupkyně Radka Černá přišla zastupitelům za zahrnutí projektu do plánovaných investic poděkovat. Apelovala však na to, aby se vymezená suma v případě, že město bude hledat rezervy, neproškrtala.



„Pokud chcete skatepark udělat kvalitně a dobře, je tato částka opravdu potřeba. Pokud ji ponížíte, nedopadne to dobře,“ poukázala Černá a doplnila, že vybudováním skateparku město podpoří nejen cestovní ruch, ale také mládež v Roudnici, která získá další možnost vyžití.

Místostarosta Vlastimil Čtverák ujistil, že pokud do rozpočtu nezasáhne koronavirová krize takovým způsobem, aby bylo nutné omezit velkou většinu investic, začne se s realizací skateparku v příštím roce.