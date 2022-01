Před pondělkem 7. června šel kolem rekonstruované školky u plavecké haly ornitolog Václav Beran a všiml si kolem poletujících ptáků, které identifikoval jako rorýse, snažící se dostat do zazděných hnízd. V pondělí ráno už byla na stavbě kontrola z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) i fotoaparáty a kamery a město jako investor i stavební firma měly zaděláno na pokutu a pořádnou ostudu. Teď je školka hotová, a když o tom informoval náměstek primátora, neodpustil si rýpnout do „aktivistů“. Ti prý kvůli malichernosti zdrželi už tak komplikovanou stavbu.

Radní mají jasno, že skoro o nic nešlo, i když to tak tehdy nevypadalo. „Byla to mediální smršť, město a stavební firma byli líčeni jako ničitelé přírody,“ ohlédl se po středečním jednání rady města náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). Vylíčil, že si město nechalo udělat studii od renomovaného odborníka s endoskopickou kamerou. „Vyplynulo, že z 18 kontrolovaných otvorů je 16 úplně v pohodě. Že tam byli nějací vrabci, kteří už vyvedli mláďata a odlétli. A u těch dvou, že je jedna živá samička rorýse, která seděla na vejcích. Doporučil nám nějaké věci, které jsme pak udělali. Z celé té mediální bomby je otazník nad dvěma vejci,“ zlobí Tošovského.

Nad údajnou nesmyslností celé kauzy se pozastavuje i primátor Petr Nedvědický (ANO), podle něj se měla řešit jinak. „Stačilo, aby ten člověk v sobotu zvedl telefon a zavolal stavebnímu dozoru nebo na policii. Ale on si pozval zástupce tisku na pondělí na 9. ranní, kdy jeho kolega přišel na radu a oznámil, že je zde problém. Došlo ke zdržení 48 hodin, vnímám to jako účelové,“ konstatuje dnes Nedvědický.

Oznamovatelem primátor s největší pravděpodobností myslí ornitologa a pracovníka ústeckého muzea Václava Berana. Ten o studii z rukou libereckého odborníka ví, ale nepokládá ji za příliš relevantní vzhledem k časové prodlevě. „Náměstek říká, že tam jen v jedné dutině seděl rorýs na vejcích, a že se tedy nic nestalo. Ale když sedí rorýs na vejcích na konci června, znamená to, že ta vejce byla zastuzená, že to hnízdění není úspěšné. V dalších 6-7 otvorech byla hnízda, u jednoho nebo u dvou nebylo přesně vidět, co tam je. Takže víc než polovina k hnízdění sloužila, nebo mohla sloužit,“ říká ornitolog. A upozorňuje, že kolem školky nešel v sobotu, ale až v neděli večer. „Hned jsem volal na non-stop službu ČIŽP. Řekli mi, ať zavolám ráno. Byl jsem pak předvolán jako svědek a tam je to také takto zapsané,“ ujišťuje Beran.

Svého kolegu z muzea podpořil zastupitel za PRO! Ústí Martin Krsek. „Nevím, o jakých 48 hodinách pan náměstek mluví, když ke zjištění došlo v neděli večer,“ říká. Podle něj ani nebyla kauza politicky účelová, jak naznačuje primátor. „Tehdejší většinová reakce vedení města mě velmi zklamala. Je zajímalo, jak si V. Beran coby zaměstnanec městské organizace mohl dovolit v pracovní době vystupovat k rorýsům v televizi,“ vzpomíná.

Veškerý úřední aparát podle něj tehdy dostal za úkol najít cestu, jak se z toho vylhat. „Očekával jsem naopak, že město řekne, to nás mrzí, pojďme hledat takové řešení, aby se to v budoucnu neopakovalo. Byla to jedna z věcí, které nám v PRO! Ústí odhalily nesoulad s tehdejšími politickými partnery ve správě věcí veřejných,“ připouští Krsek, že „kauza rorýsi“ byla jedním z rozporů, které loni v listopadu vedly k pádu tehdejší koalice.

Která ze stran je blíž skutečnosti, by mohla říct nezávislá inspekce. Ta ale kvůli „právnímu ping-pongu“ ani víc než po půlroce od události dosud nerozhodla.

Kauza rorýsi. K čemu vlastně v červnu 2021 došlo?

Během rekonstrukce školky u plavecké haly na Klíši měli dělníci zazdít vajíčka i mláďata rorýsů. ČIŽP si kvůli tomu vymínila pozastavení stavby. Firma ani město, kterému objekt patří a zadávalo dokumentaci pro stavební řízení, prý o hnízdišti neměly informace.



Podle ornitologů šlo o porušení zákona, rorýs je totiž zvlášť chráněný ohrožený druh. Pro zásah do hnízdiště je třeba výjimky ze zákona. V hnízdní době není možné vykonávat stavební práce. Mají být hotovy do příletu rorýsů kolem 15. dubna, nebo až po hnízdní době.



Podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského ale v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, které nynější vedení města převzalo po tom předchozím, nebyla ani zmínka, že by na objektu mělo být hnízdiště. Tuto informaci neměl ani odbor životního prostředí.