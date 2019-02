Řidiči bezpečnostní opatření na severu téměř nepocítí

Ústecký kraj - Návštěva vysokých představitelů státu je sice vnímána v regionech jako momentální prestižní akce, ale na druhou stranu znamená zvýšenou zátěž policistů. Do jisté míry také ovlivňuje život občanů momentálním omezením provozu a lokálními omezeními režimu vstupu do některých míst a objektů. Podobné to bude kvůli příjezdu desítek hostů do Terezína.

Auto pro Zemana - Vozidlo náleží k řadě Laurin a Klement, do které patří nejlépe vybavená auta Škody. | Foto: ČTK

Policie ČR již minulý týden připravovala zajištění bezpečného průběhu vzpomínkových akcí v Praze a v Terezíně. Policisté v rámci Ústeckého kraje se začali zapojovat ve větší míře do příprav o uplynulém víkendu. Stovky policistů „Rozsáhlá bezpečnostní opatření mají za cíl zajistit bezpečný průběh dvoudenní vzpomínkové konference a navazujících akcí k uctění památky obětí holocaustu. Účast na pietních aktech potvrdily téměř tři desítky hostů, kteří užívají statutu chráněné osoby ve smyslu mezinárodních dohod. Vesměs jde o předsedy parlamentů evropských států," uvedla Jana Macalíková, mluvčí policejního prezidia. Podle mluvčí policie Ústeckého kraje Šárky Poláčkové, krajské policejní ředitelství se na organizaci nepodílí, ale vyčlenilo určitý počet policistů. V Praze a na Litoměřicku jde celkem řádově o stovky příslušníků uniformovaných i neuniformovaných složek Policie ČR. Modré majáčky Podobně jako při poslední návštěvě severu Čech prezidentem republiky Milošem Zemanem, ani teď se řidiči nemusí obávat velkých změn v dopravě. Jsou připravena opatření v okamžiku, kdy se dá kolona do pohybu po některé z tras. Těsně před příjezdem kolony s významnými hosty mohou být některé boční ulice dopravní policií uzavřeny a zastaven bude provoz na křižovatkách. Ale půjde jenom o zcela minimální omezení, na konkrétním místě v řádu tří čtyř minut. Pro motoristy to bude zanedbatelná zátěž. Po cestě dají řidiči přednost kolonám se státními návštěvami podobně jako dávají přednost všem vozidlům jedoucím s modrým majákem zdravotní záchranné službě, hasičům či policejním vozidlům v akci. (ro)

