Petr Antoni (47 let)

se narodil v Ostrově nad Ohří, vystudoval obor sociální politika a sociální práce na univerzitě v Hradci Králové. V Žatci bydlí přes dvacet let, v současné době je ředitelem Domu pro seniory a pečovatelské služby v Žatci. Je ženatý a má dvě děti. K jeho velkým koníčkům patří historie.

Jste ve spolku s výsledkem rekonstrukce spokojeni?

Jsme velice spokojeni. Dům, který byl zříceninou, se povedlo zachránit nejen po stavební stránce. Každý kdo do něj přijde, cítí autenticitu místa. Na to v jak rozsáhlé destrukci dům byl, si zachoval duši. Nyní se pracuje na expozicích, které otevřeme na začátku turistické sezony v roce 2022.

Rekonstrukce určitě nebyla lehká. Kdy vám bylo během ní nejhůř?

Na začátku prací se po vyklizení nepořádku jedna ze středověkých zdí nahnula. Musela se částečně odbourat. Ukázalo se, že destrukce je ještě větší, než se čekalo. A špatné chvíle přišly také v polovině stavby, kdy se propadl velký gotický sklep. Vyvalila se jeho boční stěna a došlo i k pádu části zaklenutého stopu. Naštěstí se tehdy nikomu nic nestalo. V tu chvíli to ale vypadalo, že je s projektem konec. Nakonec se vše vyřešilo a rekonstrukce zdárně skončila.

Dnes je hotovo. Kolik záchrana Mederova domu stála?

Stavební fáze vyšla na 21 milionů korun, z čehož je 95 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. S finanční spoluúčastní spolku nám pomohli svými dary chmelařská firma Arix a další žatečtí podnikatelé, finančně přispělo také město Žatec a menší dotaci poslalo i ministerstvo kultury.

Z Mederova domu zůstaly jen trosky. Přesto jej odborníci označují za unikátní. V čem?

Pochází ze 14. století, tedy z doby, kdy v Žatci probíhala přestavba dřevěné zástavby na kamennou. Dům je unikátní v tom, že v pozdějších obdobích nebyl stavebně upravován a tím se dochovaly původní prvky a středověká dispozice.

Mnozí Žatečané dům znají už jen jako ruinu. Z čeho jste při rekonstrukci vycházeli?

Z dobových fotografií pořízených kolem roku 1900.

Mederův dům v Žatci prošel rozsáhlou rekonstrukcí.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Zmínil jste, že na záchranu domu spolek získal velkou dotaci.

Ano. Bez velké dotace by projekt nešel realizovat. Dá se říct, že možnost čerpání dotace vlastně stála u zrodu myšlenky v roce 2016 na záchranu Mederova domu. Podmínkou dotace je, že dům bude sloužit veřejnosti. Zpřístupníme několik expozic se zajímavými, dosud neprezentovanými tématy.

Jaká to budou?

Nebude chybět expozice o samotném domu a rodině jeho posledního vlastníka, podle které dostal jméno Mederhaus. Rodině Mederových bude věnována jedna z místností, které trochu honosně říkáme salon. Tu vybavujeme nábytkem a dalšími předměty, aby vypadala tak, jako když v domě rodina žila. Mederovi dům koupili v roce 1919 a bydleli v něm do konce druhé světové války. Pan Meder učil hru na piano. Paní Pěničková z Liběšovic nám darovala staré piano vyrobené v Žatci před rokem 1900. Prošlo opravou a je plně funkční. Darem jsme dostali starožitný nábytek a i jiné věci.

A další expozice?

Jedna z nich připomene pobyt Mistra Jana Husa v Žatci. Ve městě strávil Vánoce v roce 1412, kdy na něj byla uvalena klatba a odešel z Prahy. V té době pracoval na svých nejvýznamnějších dílech o církvi, která ho nakonec stála život. V Žatci měl spoustu příznivců. Další z témat naší expozice, které není rovněž dosud prezentováno a je poměrně významné, je osobnost bylinkářky Marie Treben. V Žatci žila do svých deseti let. Po tragické smrti svého otce se odstěhovala s matkou do Prahy, po druhé světové válce byla jako Němka odsunuta. Později ji v Rakousku proslavily její práce o léčivých rostlinách. Zemřela na začátku devadesátých let.

Dům má rozsáhlá sklepení. Budou přístupná?

Ano. Ve sklepích připravujeme tři tématicky zaměřené interaktivní výstavy. Jedno z témat připomene Jana ze Žatce a jeho slavné středověké filozofické dílo Oráč a smrt. Abychom jej přiblížili soudobou formou, nechali jsme natočit dvanáctiminutový film. Věříme, že se na něj přijdou podívat také Žatečtí, aby věděli, o čem toto významné dílo je. V dalších dvou sklepech se připravují expozice o vaření piva, které v domě kdysi probíhalo, a o devíti významných postavách žatecké historie z různých období.

Našlo se při rekonstrukci domu něco zajímavého?

Tomu bude věnována další z expozic, která se zaměří na archeologii. Jednáme o zápůjčkách předmětů s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Vystavit chceme předměty, které se našly přímo v domě při zemních pracích. Půjde o takový průřez od pravěku po novověk. K vidění bude i takzvaný poklad Mederova domu, který se našel v rohu gotické místnosti. Šlo o rituálně uložené čtyři mince s kostmi opeřence, což byl tehdejší zvyk, aby neulétlo štěstí. Pro mě osobně má velký význam nález původní tabule s číslem popisným domu, což považuji za symbolický akt jeho záchrany.

Letos jste přebíral za záchranu Mederova domu dvě ocenění. A to za druhé místo v republikovém kole soutěže Památka roku a před pár týdny to byla cena Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky. Co pro vás znamenají?

Je to taková příjemná pochvala za naši práci. Ale máme i víc pozitivních ohlasů.

Vy jste zároveň žateckým radním. Jak z tohoto pohledu vnímáte záchranu Mederova domu?

Město Žatec začíná turistům nabízet širokou škálu zajímavých expozic, už se nejedná o místo na jednodenní výlet. Kromě Mederova domu v poslední době přibyla expozice v domě u pivovaru, radniční věži, probíhá rozsáhlá rekonstrukce synagogy. Pro vzhled města je důležité, že se opravil další dům v jeho centru.

Rekonstrukce Mederova domu skončila. Nemáte v hlavě nějaký podobný projekt, který byste chtěl rozjet?

Nemám. Práce kolem Mederova domu je opravdu hodně. Na druhou stranu příští rok se mají opět vypsat dotační výzvy na rozsáhlé rekonstrukce památek a Žatec by si ještě něco velkého opravit zasloužil. V této souvislosti mě napadá unikátní hrázděnka v ulici Pod Střelnicí. Já osobně se ale budu věnovat jen Mederovu domu.

Mederův dům stojí na náměstí 5. května v historickém centru města Žatce. Mederhaus, podle posledních německých majitelů, od poloviny 20. století chátral, na začátku osmdesátých let se zřítil. Dům je na seznamu nemovitých kulturních památek.