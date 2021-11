Jeden hledal v kabině za jízdy brýle proti slunci, druhý při řízení lovil pod volantem umělé zuby, které mu údajně vypadly při záchvatu kašle. Teplický soud letos řešil dvě dopravní nehody, při kterých hrála jednu z hlavních rolí nedbalost. Teď v úterý 23. listopadu vyměřil teplický senát 2,5 roku za loňskou tragickou nehodu u Tuchlova (tři lidé zemřeli a čtvrtý se těžce zranil), v létě dal podmínku řidiči, který smetl v Srbicích ženu na cestě (přišla o nohu). V obou případech se řidiči nevěnovali řízení a vybočili ze své dráhy tam, kde neměli s nákladním autem co dělat.

Nepozornost za volantem patří k častým příčinám nehod na severu Čech. Vyplývá to z dostupných statistik policie. Potvrdil to také mluvčí teplické policie Daniel Vítek. „To, že se řidiči za volantem při jízdě nevěnují plně řízení, je častá příčina. Podobně jako nedodržení bezpečné vzdálenosti. Následný zbrklý manévr už je důsledek těchto chyb,“ zmínil mluvčí policie.

Řidič kamionu hledal za jízdy brýle, smetl dělníky. Do vězení má jít na 2,5 roku

Problémem může být také telefonování nebo psaní zpráv na mobilu za jízdy, popřípadě ladění rádia. Důsledky takovýchto lehkovážností při řízení jsou často ale tragické. „U výslechu řidiči poukazují i na to, že za jízdy zadávali údaje do navigace. Nebo se obhajují, že jim před autem přeběhl pes nebo třeba srnka,“ poznamenal ještě Vítek.

Vloni se stalo v Ústeckém kraji přibližně 10 tisíc nehod. Nevěnování se řízení jako jejich příčiny tvoří z tohoto počtu až 30 procent.

Hledání slunečních brýlí bude celý život mrzet 47letého Romana V. z Děčínska. „Svítilo mi slunce do očí, šmátral jsem po nich v kabině, a pak se to bohužel stalo,“ říkal v úterý 23. listopadu u teplického soudu. Kvůli jeho lehkovážnosti v roli profesionálního řidiče zemřeli tři lidé, čtvrtý zůstane doživotním invalidou. Smetl je plně naloženým nákladním autem vloni v dubnu u Tuchlova na silnici z Bíliny do Teplic. V důsledku nepozornosti při řízení vjel do uzavřeného jízdního pruhu, kde parta silničářů upravovala středová svodidla. Poté, co strhl volant, už nebylo možné nehodě zabránit.

Má tři děti, nemůže do práce. Samoživitelce pomohou potraviny ze sobotní sbírky

Kuriozní příčinu měla také druhá loňská nehoda kamionu na Teplicku. I tu řešil nedávno teplický soud. Řidič srazil ženu na chodníku v Srbicích. Vybočil vpravo ze silnice poté, co údajně hledal v kabině umělé zuby, které mu vypadly při kašlání. „Odsouzený uvedl, že ho postihl záchvat kašle, při kterém mu vypadla zubní protéza a on ji pak hledal a nevěnoval se řízení,“ sdělil zpravodajskému portálu iDNES po vynesení rozsudku soudce Stanislav Řehola. Sražená žena utrpěla těžká zranění, přišla po nehodě o levou nohu. Od soudu odešel dotyčný s podmínkou.

V obou zmíněných případech soud řidičům kamiónu zakázal řízení na několik let. Hledání slunečních brýlí a zubní protézy ale patří k neobyčejným z příčin, které předcházejí hrůzným nehodám se zraněním nebo následnou smrtí.

Experti se shodují, že zmíněné činnosti, které odvádějí řidičovu pozornost, by v době jízdy měly být zcela tabu. Zvláště, pokud se člověk za volantem touto profesí živí. „Pokud jde o řidiče z povolání, tam by jízda měla být vždy precizní a bez chyb. Řidičský průkaz je pro něj důležitým zdrojem peněz. Tak by mu mělo hodně záležet na tom, aby o něj z různých důvodů nepřišel,“ říkal Deníku už v minulých letech na téma profesionálních řidičů na silnici bezpečnostní expert Jan Pechout z Ústí nad Labem.