Budoucí hlava státu poprvé po svém zvolení vyjela na pracovní cestu do Ústeckého kraje. Postupně prezident navštívil Šluknovsko, Českou Kamenici a zamířil také do Ústí nad Labem. Na programu má jednání se starosty, s vedením kraje, představiteli univerzity a také setkání s občany.

Program:

9:30 – 10.00 ve Šluknově

10:20 - návštěva firmy Mikov, setkání se zaměstnanci a prohlídka výroby tradičních českých nožů “rybička”

11:25 - přivítání v České Kamenici a krátké setkání se zastupiteli, následuje setkání s občany na náměstí

13:40 - návštěva základní školy Mojžíř

15:00 - setkání s vedením Ústeckého kraje a starosty na Krajském úřadě k problematice kraje

16:10 - příjezd na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně

16:30 - jednání se zástupci tripartity Ústeckého kraje v prostoru rektorátu

17:00 - setkání se studenty univerzity a středních škol v Červené aule

Cesta Petra Pavla Ústeckým krajem začala dopoledne ve Šluknově, kde se na zámku setkal se starosty ze Šluknovského výběžku.

Prezidenta Pavla, na kterého čekalo několik desítek příznivců, přivítala před šluknovským zámkem hudba místní střední lesnické školy. "To byla myslivecká skladba Vítáme vás," řekl na uvítanou prezidentovi ředitel lesnické školy a místostarosta Šluknova Rudolf Sochor. Po uvítání na nádvoří šluknovského zámku se Petr Pavel přesunul na jednání se zástupci samospráv ze Šluknovského výběžku.

Hlavním tématem byly dotace určené na rozvoj strukturálně postižených regionů a rozvírající se nůžky mezi Ústeckým a Moravskoslezským krajem. „Navenek se ty dotace tváří, že jsou pro nás určené. Ale když se podíváte do podmínek, tak zjistíte, že na ně nemáme šanci dosáhnout. Je to špatná aplikace kohezní politiky, která pak vyvolává nepříznivou sociální a ekonomickou situaci v regionu,“ řekl ještě před jednáním starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.

Šluknovský výběžek podobně jako některé další příhraniční regiony trápí problémy související s rozšiřováním vyloučených lokalit, špatnou dostupností zdravotnické péče či škol.

Starosta Šluknova Tomáš Kolonečný (STAN) po setkání na šluknovském zámku řekl, že nově zvolený prezident o problémech v regionu ví a chce návštěvu do budoucna zopakovat.

Ze Šluknova si Pavel odvezl model letadélka. Dostal ho jako jeden z prezentů. Na další se na zámku podepsal.

Přímo ze Šluknova zamířil prezident Pavel do západní části výběžku, kde v Mikulášovicích navštívil společnost Mikov známou především výrobou legendární rybičky. Firma ale také vyrábí speciální vojenské nože a spolupracuje s Vojenským fondem solidarity, u jehož vzniku Pavel jako náčelník generálního štábu stál. Popovídal si i o výrobě, jako generála ho potěšilo, že se část výzbroje pro armádu dělá i zde. Mluvil také o veteránech a založení fondu, do kterého Mikov taky v rámci prodeje přispívá.

Z Mikulášovic se následně přesunul do České Kamenice. Tam na něj na náměstí, kde se uskutečnilo setkání s veřejností, čekalo přibližně 400 až 500 lidí. Na tom prohlásil, že problémy Ústeckého kraje se zatím nepodařilo příliš dobře řešit a že by se chtěl přičinit o to, aby se to změnilo.

„Chceme vidět pana prezidenta, kterého jsme volili. Pokud se mi to povede, ráda bych si nechala podepsat jeho knížku,“ říkala před příchodem Petra Pavla na pódium na českokamenickém náměstí paní Danuše, která přijela z téměř třicet kilometrů vzdáleného Varnsdorfu a na možný podpis čekala hned v první řadě. „Je to fešák, chtěla jsem se na něj podívat. Navíc jsem ho volila a prezidenta zas tak často nevídáme. Pro Českou Kamenici je to pocta, vzala jsem sebou i vnoučata,“ přidává se starší žena z České Kamenice.

Ještě než prezident Pavel vystoupil na pódium, sešel se v místním komunitním centru s českokamenickými zastupiteli. Při následném setkání s občany se věnoval především problémům Ústeckého kraje. Velmi často je dobře zná, bydlí totiž již řadu let na Litoměřicku. „Chci společně se samosprávami a s krajem pracovat na tom, aby se problémy Ústeckého kraje začaly řešit. Zatím moc úspěchů v řešení problémů po ukončení těžby uhlí tu nebylo a je s tím potřeba pohnout,“ řekl Petr Pavel na úvod svého vystoupení.

Petr Pavel navštívil Děčín před deseti lety. Viděl následky ničivé povodně

Prostor dostalo také několik dotazů od lidí přímo z publika. Ti se ptali například na to, proč ministerstva řídí laici. „Nejde o to, že by ministerstva řídili laici. Ale o to, že mají pocit, že vaše problémy znají lépe než vy sami. Snaží se nastavit pravidla, která budou platit všude stejně. Ale problémy u vás, v Moravskoslezském kraji nebo v Karlovarském kraji se liší,“ řekl prezident s tím, že takto postupovat nelze. Podle Pavla se tak mnohdy utrácí peníze za restrukturalizaci a rozvoj regionů, ale do těch nejvíce postižených se peníze nakonec nedostanou v takové podobě, která je pro tyto regiony užitečná.

Debata se stočila také na odchody do důchodu. V současné době politici diskutují o tom, že by v budoucnu měli lidé chodit do penze až v 68 letech. To by se mělo týkat současných čtyřicátníků a mladších lidí. „Mnozí šedesátníci jsou dnes schopni pracovat dál. Ale samozřejmě záleží na odvětví. Pokud někdo dělá celý život těžkou práci, tak určitě nebude možné, aby pracoval do 68 let,“ vyjádřil se k chystané důchodové reformě Pavel s tím, že často zmiňovaná věková hranice pro odchod do penze není zatím pevně stanovená. „Čím vyššího věku se lidé dožívají, tím větší jsou nároky na důchodový systém, který musí někdo financovat. Parametrů, jakými udržovat důchodový systém není zase tolik. Jedním z nich je právě věk odchodu do důchodu,“ doplnil Pavel.

Po oficiální části setkání s lidmi řada z nich přišla pro podpis nebo přinesla zvolenému prezidentovi dárek. Ten tak dostal od malé holčičky srdíčko, podnikatelé ze Hřenska mu pak věnovali velkoformátovou fotografii loňského požáru v Českém Švýcarsku. Po návštěvě Děčínska Petr Pavel zamířil do Ústí nad Labem.

Návštěvu Ústí začíná zvolený prezident Petr Pavel v Mojžíři. Navštívil školu

Cesta do Ústeckého kraje je pokračováním výjezdů do regionů, které Pavel avizoval po lednových prezidentských volbách. Už minulý týden zavítal do Karlovarského kraje. Po březnové inauguraci se chystá ještě do Moravskoslezského kraje. Všechno to jsou regiony, v nichž zvítězil jeho protikandidát Andrej Babiš. V Ústeckém kraji Babiš získal 54,47 procenta hlasů, což je nejvíce ze všech tří krajů, kde vyhrál.

Pavel byl zvolen novým prezidentem České republiky v lednu ve druhém kole přímé volby. Hlasovalo pro něj 3,36 milionu lidí, což představovalo 58,32 procenta všech hlasujících voličů. Svého soupeře Andreje Babiše, pro kterého hlasovalo 2,4 milionu lidí, porazil o zhruba 960 000 hlasů. Pavel, který má trvalé bydliště v obci Černouček na Litoměřicku, před cestou do Ústeckého kraje uvedl, že ví, že ne každý ho tu bude vítat s nadšením. "Já ale nechci být jen prezidentem svých fanoušků. Chci naslouchat a sloužit i těm, kteří mě nevolili," vzkázal.