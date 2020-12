Kdo si nekoupil skipas dopředu na e-shopu, měl v sobotu na Klínovci smůlu. Areál kvůli covidovým opatřením totiž snížil kapacitu. Skipasy na sobotu, v prodeji byly jen celodenní, byly vyprodané den před tím.

„Tušili jsme, že bude v sobotu nával lyžařů, tak jsme si skipas koupili už před vánocemi dopředu v e-schopu. Dobře jsme udělali,“ pochvalovala si Lenka Nováková z Prahy. „I s manipulačním poplatkem vyšel celodenní skipas na 950 korun, lyžovali jsme čtyři hodiny. I s dopravou autem z Prahy a zpět a drobným občerstvením je sobotní lyžování na Klínovci vyšlo na zhruba pět tisíc korun. „Je to dost peněz, ale co se dá dělat. Hlavně že si děti zalyžovaly,“ dodala. S rodinou vstávali krátce po šesté hodině, aby byli na Klínovci v devět, kdy se lanovky rozjíždějí. „Moc to nepomohlo, během dopoledne už byly dlouhé fronty,“ popsala.

U dolních stanic lanovek Dámská a CineStar se čekalo přibližně čtvrthodiny. Hadovité fronty lyžařů mezi žlutočervenými sítěmi kvůli zachování rozestupů byly na první pohled dlouhé, čekací doba byla na sobotní poměry Klínovce ale celkem obvyklá. Kdo slevil z komfortu v podobě vytápěných sedaček na lanovce a nevadila mu zledovatělá a muldovatá Přemostěná, lyžoval na lanovce Suzuki bez front.

Kvůli covidu platila také na Klínovci některá opatření. Fronty lyžařů byly vymezené zmíněnými sítěmi, na lanovkách se nesměly zavírat bubliny, ve frontách platila povinnost zakrytého nosu a úst. Obsluha areálu to kontrolovala. „Omlouvám se, prosím nasaďte si aspoň šálu nebo nákrčník. Nemáte? Tak vám donesu roušku,“ řekl jednomu z lyžařů zaměstnanec skiareálu. Po pár vteřinách mu podal jednorázovou roušku. Zavřené byly všechny restaurace, občerstvení se prodávalo z okének.

Od neděle 27. prosince už musí zůstat skiareály v České republice zavřené. Na krušnohorském Klínovci, který byl otevřený v této sezoně pouhých devět dní, přesto sněžná děla nevypnuli, dál vyrábějí umělý sníh. Věří, stejně tak jako lyžaři, že se provoz lanovek co nejdřív obnoví.