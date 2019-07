„Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje skončili v těchto dnech prověřování případu přepadení benzinové čerpací stanice a vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku a s návrhem na podání obžaloby celý spisový materiál předali státnímu zástupci,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

K přepadení benzinové stanice v Nelahozevsi došlo v loňském roce v noci z 2. na 3. prosince. Na benzinku přišli dva muži maskovaní kuklami, kdy jeden z nich byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní. Výstřelem z ní usmrtil tehdy neznámý muž 58letou ženu, zaměstnankyni benzinky. Dvojice následně odcizila pokladnu s finanční hotovostí 10 tisíc korun, 3 kartony cigaret a další drobnosti za zhruba dvacet tisíc korun.

Dopadnout dvojici podezřelých se kriminalistům podařilo po více jak měsíčním vyšetřování v polovině ledna. Mladšího z dvojice (26 let) zadrželi kriminalisté v jeho bydlišti v Kralupech nad Vltavou, staršího z mužů (32 let) zadržela zásahová jednotka ve Vojkovicích v okrese Mělník.

Následně po zadržení zahájili kriminalisté proti oběma mužům trestní stíhání. „U 32letého muže, který byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní, kdy na následky zranění po výstřelu z ní zemřela 58letá žena, bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy a zločinu nedovolené ozbrojování, u druhého z mužů pak pro podezření ze zločinu loupeže," uvedla Suchánková.

Oba zadržené a následně obviněné muže vzal soudce na návrh státního zástupce do vyšetřovací vazby, kde jsou i v současné době. Mladšímu z mužů (26) hrozí v případě uznání viny trest ve výši od 2 do 10 let, staršímu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

"Na objasnění případu se významně podílela také veřejnost, které patří poděkování. Lidé reagovali na všechny zveřejněné výzvy a žádosti o pomoc. V průběhu prověřování případu se kriminalistům sešlo na čtyři sta poznatků," doplnila policejní mluvčí.

- Se středočeskými krajskými kriminalisty velice úzce a významně spolupracovali na objasňování případu kolegové z Územního odboru Mělník, dále se podíleli psovodi, policejní potápěči a policisté z různých dalších součástí, a k usvědčení pachatelů a prokazování jejich viny velmi přispěla spolupráce s Odborem kriminalistické techniky Středočeského kraje a s Kriminalistickým ústavem;

- Bylo podáno přes 20 odborných vyjádření na zajištěné stopy, a to např. z oborů daktyloskopie, biologie, genetika, mechanoskopie, balistika, chemie, videotechnika, atd.;

- Byly zadány znalecké posudky z oboru soudní lékařství, psychiatrie a psychologie a biomechanika;

- Vyšetřovací spis předaný na státní zastupitelství obsahuje přes tisíc stran.



Zdroj: Vlasta Suchánková