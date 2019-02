Ústí nad Labem, Liberec - Na Petra Muka mám tři osobní vzpomínky. Živě jsem ho viděl prvně v Praze na Rockfestu 1985 či 1986, to zpíval v Oceánu.

Podruhé v září 2008, to už jsme si i povídali, bavil jakousi veřejnou akci u ústeckého Tesca. Byl tehdy plný nadějí, těšil se na natáčení nové sólové desky s přáteli z potemnělé kapely Decline.

Poprvé a naposledy

Naposledy jsem viděl Petra zpívat v roce 2010 na Plese severočeských patriotů v Ústí. Chtěl jsem tam s ním mluvit o chystané desce „V bludišti dnů", ale ne(vy)šlo to.

Odzpíval sice dobře, ale podle kolegů tam stejně nebyl v psychické pohodě. V Liberci ho pak naposledy mohli jeho fanoušci slyšet při koncertu v rámci programu MS v lyžování.

A dál? Natočil album V bludišti snů, ale maniodepresivní psychózou trpící zpěvák Petr Muk krátce poté, co vyšla zemřel. Psal se 24. květen 2010, bylo mu pouhých 45 let.

Za jeho životem a tvorbou se nyní ohlíží 3CD kompilace „Platinum Collection". Vyšla 30. ledna 2015 k nedožitým padesátinám zpěváka Petra Muka (*4. 2. 1965 †24. 5. 2010).

„Z dosud vydaných výběrů se jedná o ten jistě nejkompletnější, v početných ukázkách zachycující téměř všechny hudební podoby tohoto výjimečného umělce," uvedla Marcela Kočandrlová z firmy Warner Music ČR.

„Petr Muk si připomínku pozoruhodného muzikantského života zaslouží. Vedle nepochybného daru interpretačního patřil k těm popově spíše nemnohým u nás, kteří si dokáží sami napsat také funkční melodii, doplnit ji vlastním textem, zaranžovat, ve studiu nahrát, na pódiu zahrát. Uměl nalézat vnitřně nepředstíranou i potřebně účinnou vnějškovou prezentaci předávaného poselství, přitažlivou, svébytnou…"

(z albového komentáře z pera Karla Deniše)

Nové 3CD tak tvoří tři části: CD 1 je věnováno skupině Oceán, CD 2 Shalomu a CD 3 sólové dráze Petra Muka.

„Písničky si vybrali fanoušci sami v průběhu roku 2014 na webu. Pro 3 x 15 písňových favoritů z jednotlivých období hlasovali „přátelé" facebooku Petra Muka (dnes jde o téměř 80 000 lidí!).

Hity podle fanoušků

Pořadí skladeb na albech určily získané hlasy. Do celkového počtu padesáti písní k padesáti Petrovým nedožitým rokům byly jako bonusy doplněny některé pro něj zásadní skladby. Na CD Oceánu přibyly písně Havrani a Braň se touhám, obě mají Petrovy texty.

Shalomský disk doplnila Dvojhvězda, aranží Petra Kučery a textem Petra Honse vyzařující kvalitu jejich mnohaletého společného autorství.

Sólová éra byla uzavřena dvěma skladbami z Mukova spíše přeslechnutého (Ale nesporně kvalitního! pozn. autora) debutového alba z roku 1997: východiska z hloubi 80. let proměněná v hit 'Dál do srdcí' a sugestivně jemnou náladou mimořádné 'Okno v nebi'," řekla M. Kočandrlová.

Muk vystudoval stavební průmyslovku v Českých Budějovicích. Začal v punkových kapelách (Dural), v roce 1985 spoluzaložil kultovní OCEÁN (alba Dávná zem, Pyramida snů, 2 a ½), vítěz festivalu Rockfest 1988; měl koncertní turné po Velké Británii se skupinou Erasure odehrál zde téměř 30 vystoupení; prodal v ČR více než 400 000 alb.

Tak to byl Shalom

S Petry Kučerou a Honsem vytvořil v roce 1992 projekt SHALOM dále tu byly zpěvačky Jana Feriová, Jana Benetová, Jana Badurová, Míša Klímková… (alba Shalom, Olympictures, Brány vzkazů, 5, 4, 3, 2, 1… Shalom!, kompilace Bon soir, mademoiselle Paris a Komplet; v roce 1994 v Londýně natočený singl Someday/ Passing By pro mezinárodní trh; závěrečný cover hit Stín katedrál; více než 300 000 prodaných nosičů, několikanásobné ocenění Platinovou deskou; Gramy 1992 Zpěvák roku a Skupina roku).

Po kultovní megahvězdné éře Oceánu a Shalomu zažil těžké období odklonu zájmu fanynek a fanoušků, následovalo dlouhé hledání a odhodlávání se k sólové kariéře. Jako by znovu začínal…

První byla nejlepší?

První sólové, eponymní, album Muk vydal v roce 1997 (Loď ke hvězdám, Přicházíš s láskou…). Následovala alba Jizvy lásky (2000, hity Zrcadlo, Neusínej, Tančíš sama…), Dotyky snu (2002, Když někoho máš, Něžné dotyky, Závoj mlhy…), Oh l ´Amour (2004, hity Oh l´Amour, Láska tě spoutá ad.), Osud ve dlaních (2005, hity Láska, ta nebezpečná věc, Teď zastav čas…), výběr Slunce/ To nejlepší (2007), Slunce/ Zrcadlo CD/ DVD (2008), Muzikál a film (2009, písně z muzikálů Golem, Rusalka, Johanka z Arku, Galileo… + filmové písně Stín katedrál, Bon soir, mademoiselle Paris a další). Posledním albem, vydaným krátce před tragickou smrtí, bylo kritiky i příznivci ceněné V bludišti dnů (2010, hity A stejně tě ztrácím, Nebe nehledej, Pod černým sluncem…)

V roce 1997 debutoval jako Princ v muzikálu Rusalka, k jeho dalším muzikálovým rolím patřily: Raimond Johanka z Arku (2000), Galileo Galileo (2003), Rabi Löw Golem (2006) a Leonardo da Vinci Mona Lisa (2009).

Místo epilogu

Už v úvodu článku jsem psal, že byl Petr Muk v roce 2008 plný nadějí a radosti. A to se s kapelou vrátil do sklepa, jak prozradil Ústeckému deníku.

„Jsme zavřený ve sklepě bez oken, občas si vyvětráme dveřma, je tam přístroj na stahování vlhkosti a je nám tam spolu dobře. Je to super a těším se na to. Myslím, že vznikne dobrá deska."