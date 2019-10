Kurňa, nikomu jsem nic neudělal a je nám fajn. Tak zní životní motto Pavla Zedníčka. Herec, který v pátek oslaví 70 let, začal svou dráhu v ústeckém Činoherním studiu v roce 1973. Dnes se do Ústí opět vrátí, bude zde hrát hru Lakomec.

„Chtěl jsem tomuto skvělému herci vzdát hold, proto jsem ho pozval do Ústí,“ uvedl Zdeněk Kymlička z agentury For, který pořádá divadelní přehlídku Forbína. „Když Pavel začínal v Činoherním studiu, byl skvělý. Nejvíce jsem si ho oblíbil ve hře Profesionální žena,“ dodal Kymlička.

V sezoně 1975-76 do Činoherního studia v Ústí nad Labem nastoupil nový umělecký šéf, teprve pětadvacetiletý režisér Ivan Rajmont. Ten ve spolupráci s Leošem Suchařípou, dramaturgem, který směl být oficiálně angažovaný jen jako herec, Alexem Koenigsmarkem a Karlem Steigerwaldem vytvořil jednu z významných scén celostátního dosahu.

V této době mohli diváci v ústeckém Činoherním studiu v inscenacích sledovat vedle Pavla Zedníčka také Tomáše Töpfera nebo Jiřího Bartošku a Karla Heřmánka. Mnozí herci, kteří v tomto období působili v Ústí, se shodují, že pro jejich kariéru mělo ústecké angažmá velký význam.

Na severu Čech účinkoval Zedníček až do roku 1977. Pak dostal nabídku na angažmá v Divadle Na zábradlí v Praze.

V kůži Harpagona už dnes

Dnes se do Ústí Zedníček vrátí s představením Lakomec, kde ztvárnil sobeckého Harpagona. Na jevišti předvádí náročné fyzické výkony včetně sklapovaček a pádu z lavice. Hru věnovalo Divadlo Kalich svému „Čmaňovi“ k jeho životnímu jubileu.

Toto představení do Ústí nechal přivézt Zdeněk Kymlička, který se Zedníčkem spolupracuje už dlouhá léta. „Spolupracovat s ním je radost. Cokoli jsem si vymyslel, vždy splnil,“ chválil herce Kymlička. A hned přidal několik vtipných situací, které společně zažili. „Na vojenském plese v Litoměřicích měl moderovat v historickém vojenském mundúru a oni přivezli uniformu velikostí na Heřmánka. Byla to legrace. Nebo na Plese Ústečanů bojoval s kufrem, který se pořád otevíral.“

K přáním k sedmdesátinám se přidal i herec Josef Carda. „Před 45 lety mě Pavel v Ústí připravoval na přijímací zkoušky na JAMU. Povedlo se to, byl jsem přijatý. Nepodařilo se nám hrát spolu, ale ještě není všem dnům konec. Pavle, děkuji a přeji hodně zdraví,“ uvedl Carda, který působil v Činoherním studiu, když už tu Zedníčkem nebyl.

Dlouholetou hereckou partnerkou Pavla Zedníčka je Jana Paulová. Ta pro Deník uvedla, že se spolu poprvé potkali v roce 1976, když točili ve Zlíně seriál Muž, který nesmí zemřít. „Velmi rychle se z nás stali kamarádi,“ vzpomínala Paulová a hned dodala historku. „Kluci mě tehdy vzali do nějaké vinárny. Vypila jsem poprvé větší množství alkoholu a možná jsem se s ním i poprvé opila. Další den mi pak bylo velmi špatně,“ dodala s úsměvem.

Podle Paulové se Pavel Zedníček před méně zkušenými kolegy nikdy nepovyšuje. „Nevytahuje se, nedělá mistra, je to normální moravský kluk,“ doplnila Paulová a řekla, že si spolu sedli díky podobnému stylu humoru. „Vzájemně se smějeme tomu, co řekl ten druhý.“

V současné době mohou diváci Zedníčka vidět na televizních obrazovkách v reprízách pořadů „Kurňa, co to je“, popřípadě v soutěži Kufr. V nedávné době hrál také v seriálu Četníci z Luhačovic.

Redakce Ústeckého deníku přeje Pavlu Zedníčkovi k jeho 70. narozeninám hodně štěstí a zdraví.

Pavel Zedníček

- Narodil se 1. listopadu 1949 v Hošticích-Herolticích na Vyškovsku. Vyrůstal ve Zlíně, a i proto sám sebe označuje za Valacha.

- Vystudoval obor pryžová obuv na kožařské průmyslové škole.

- Tomuto oboru se věnovat nechtěl, a tak začal studovat herectví na JAMU v Brně.

- V roce 1973 nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem. V roce 1977 odešel do Divadla Na zábradlí v Praze (do roku 1990). V současné době působí v divadle Kalich.