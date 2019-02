Veronika je z Liberce a její příběh by stačil na knihu. Je plný životních lekcí, kterými prochází s neuvěřitelným odhodláním. Když jí bylo patnáct, rodiče začali podnikat a ona převzala péči o domácnost. Dospěla mladá, v sedmnácti vstoupila do církve, našla si tam manžela a měla tři děti.

Řešila komplikovaný vztah s matkou i s manželem. Snažila se vytvořit domov pro svou rodinu. Převzala i živitelskou roli. Založila Eshop, začala s dětským oblečením a pak prodávala úspěšně zdravotní boty. Bavilo jí to. Veroniky manžel šel jinou cestou, a nakonec se rozešli. Zvládla živit tři děti sama, prodala Eshop a zabývá se tvorbou webu a marketingem.

HLEDÁ CESTU K SOBĚ SAMA

Možná už tušíte, proč se přihlásila do Proměn. Ve svých 44 letech hledá cestu k sobě sama. A najednou poprvé cítí strach pozornost, kterou celý život dávala druhým, obrací k sobě velmi opatrně. Možná poprvé vnímá v životě svou svobodu. Je odhodlaná sdílet ji s dalšími ženami a píše o svých zkušenostech blog.

„Probudit v sobě ženu byl motiv celé práce na proměně. Na tuhle práci jsem se těšila, protože prostředí, ve kterém žijeme, dává ženám mnoho příležitostí přebírat mužské role a ony to také dělají. Verča je typický příklad. Je jí 44 let a cesta, kterou zvolila, z ní udělala tak trochu tažného koně. Něžnost, měkkost, přijetí a oddanost jsme se snažily nejen naladit vnitřně, ale také dát do účesu, make-upu a oblečení,“ říká Jana Burdová.

„Vždy začínám vlasy jsou spojené s tělem, vycházejí z něj. Nemusejí být dlouhé, jak si často myslí muži. Ženskost vyjadřuje jejich přirozenost, žádné culíky, ale pohyb a tvar. Veronika má husté a zdravé vlasy. Střih, který jsem pro ni zvolila, jí nedá žádnou práci. Slušel jí jen tak prosušený jednoduše fénem. Když jsem vlasy zvlnila kulmou byla nepřehlédnutelná.

Přírodní barvu jsme zesvětlili jen lehce, ale styl jí dal teprve odstín Pink & Gold od Redken. Rozzářil její pleť a oči. Má krásné, skvěle se líčily stejně jako její rty. O make-up se opět výborně postarala Jana Sedláčková,“ popsala postup proměny Jana.

Jana Burdová doporučuje: Uvědomujme si svou ženskou energii. Tím, že o sebe žena pečuje, dává najevo, jaký vztah k sobě má. Nemějme strach přijmout svou výjimečnost.

Vybrat styl oblékání pro Veroniku bylo podle Jany Burdové velkou zkušeností. V šatech Pietro Filipi se nejprve projevil její mužský postoj, který ale rychle mizel. „Hodně se nám líbila v červených šatech. Oblékání všech proměn má na starost stylistka Linda Radostová a i v tomto případě dokázala prosadit vysoké podpatky. Každá žena se v nich narovná, ono to totiž jinak nejde. Zvládla to i Veronika a byla v nich sexy.

Během fotografování v sobě s úsměvem probouzela ženu. Přestože s profesionálním fotografem pracovala poprvé, byla přirozená, krásná a sama sebou. Je připravená se začít poznávat i jinak, než dosud. Přeji jí trpělivost a třeba i prima partnera.“ Líbí se Vám proměny? Neváhejte a hlasujte už nyní na promeny8@denik.cz. Do předmětu napište Hlasování.

TVŮRCI

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Milan Stryja/ www.milanstryja.com

Vlasy: Jana Burdová/ www.janaburdova.cz

Make-up: Jana Sedláčková, facedesigner

Styling: Linda Radostová/ Pietro Filipi

CO NA VYBRANÉ DÁMY ČEKÁ?

● Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu ze Studia Jana Burdová.

● Den s módní stylistkou Lindou Radostovou v butiku Pietro Filipi.

● Balíček vlasové kosmetiky Redken

● Luxusní fén na vlasy Bio-Ionic.

● Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.

Proměnys Deníkem a Studiem Jana Burdová

Šest žen proměníme v průběhu tří měsíců v kadeřnickém a kosmetickém Studiu Jana Burdová. Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Pošlete email na: promeny8@denik.cz. Uveďte celé jméno, bydliště, přiložte fotografii postavy a obličeje a připište své míry a konfekční velikost.

Napište nám krátce svůj příběh o tom, proč byste si proměnu přála. Nezapomeňte na své telefonní číslo. A už se můžete těšit na čtyři dny v rukou profesionálů plné péče o vás.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na emailové adrese: promeny8@denik.cz – do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na závěr pak vylosujeme jednoho z vás, který získá Dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová.