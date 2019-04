Do Proměn se hlásila hned na jejich počátku v roce 2010. Tentokrát se na ni usmálo štěstí a prožila s námi svůj „týden před zrcadlem“. A jak to začalo? „Proměnu bych si přála proto, že mi v létě bude 40 let, ale cítím se o dost mladší, tak bych také tak chtěla vypadat. A líbit se nejen sama sobě, ale také mým dvěma dětem. A hlavně manželovi, se kterým budeme spolu 15 let. Pracuji ve sklárně, většinu času mám na sobě montérky,“ svěřila se nám do emailu Lucie.

A jak už to u nás v Proměnách bývá, i s Lucií jsme probrali její příběh. Nepatří k lidem, kteří nechávají věcem volný průběh. Má ráda své věci pod kontrolou. Uklidňuje jí to. Své rodiče má jako vzor. Prozradila nám, že jejich spokojené manželství trvá už 43 let. Ráda by šla stejnou cestou. Je perfekcionista. Stojí jí to spoustu energie. Její přístup k životu si vybírá svou daň. Když onemocněla její dcera vážným atopickým ekzémem, Lucie to prožívala velmi těžce. Cítí, že se potřebuje uvolnit a nechat věci a rozhodování také na druhých. Dát jim důvěru. Odpočinout si. Poznat, jaké to je, brát věci v klidu tak, jak přichází. Pomáhá jí v tom její největší koníček tanec, kde konečně uvolňuje své emoce i spontánnost.

Když přišla Lucie do Studia, bylo jasné, že má v sobě neprojevený oheň. Proto vnímá svůj vzhled jako nic moc a říká o sobě, že není nic extra. Přitom je skvělá. Jakmile naplno prožije svou proměnu, bude to vědět navždy.“ říká Jana Burdová, která Lucii svěřila do péče stylistce Adéle. Ta navrhla výraznou změnu barvy i střihu. Nebála se a vystihla skrytou divošku, která Lucce naprosto sedne. Vlasy výrazně zkrátila v trendy stylu, ponechala jim přirozenou vlnitost a krátkou ofinou zdůraznila půvabný tvar očí.

„Je super, že jsem mohla zvolit červené odstíny barvy, ladí k její barvě očí i světlé pleti. Ráda pracuji se ženou, která se nebojí“ říká Adéla. Outfity, které pro Lucii vybrala Linda Radostová z kolekce jaro-léto od Pietro Filipi vypadají jako šité na míru. Nejvíce se Lucie cítila v tmavých šatech a také v bílých, doplněných páskem. Zatím co ke zlatým úzkým šatům je třeba vysoké podpatky, kostým si může užít i bez.

Den fotografování s Milanem je posledním v „proměnovém“ týdnu a Lucie už byla daleko uvolněnější než den první. Kromě fotografa kolem ní kroužil i náš milý kameraman Kuba, a přesto to ustála s veselým úsměvem. Bavili jsme se všichni a přejeme Lucce, ať taková zůstane.

TVŮRCI:

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Milan Stryja/ www.milanstryja.com

Vlasy: Adéla Trnková/ www.janaburdova.cz

Make-up: Studio Jana Burdová

Styling: Linda Radostová/ Pietro Filipi

Adéla Trnková doporučuje:

Máte-li vlnité vlasy, nikdy je nežehlete. Nechte jim maximální svobodu. Chce to jen dobrý střih, kvalitní vlasovou hydrataci a žádný hřeben. Vlnité vlasy se česat nesmí.

CO NA VYBRANÉ DÁMY ČEKÁ?

● Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu ze Studia Jana Burdová.

● Den s módní stylistkou Lindou Radostovou v butiku Pietro Filipi.

● Balíček vlasové kosmetiky Redken.

● Luxusní fén na vlasy Bio-Ionic.

● Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.

