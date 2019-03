Severní Čechy /FOTO/ – Těšit se můžete na další zajímavé životní příběhy i změny vizáže, které šesti vybraným ženám pomohou cítit se lépe a zvýšit si sebevědomí. Laura je čtvrtá z šesti žen, které uvidíte v našich Proměnách s kadeřnickým profesionálním studiem Jana Burdová.

Laura Nágelová se přistěhovala do Prahy, když jí bylo osm let. V devatenácti začala žít v Chomutově. Ve svém životě sbírá zatím více smutku než štěstí. Do Proměn se přihlásila, protože chce změnu pro sebe.