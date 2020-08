Extrémní horko, všudypřítomný prach, obrovské hory sutin, popadané domy, zřícené haly. Po výbuchu v přístavu v libanonském Bejrútu nastala apokalypsa. Zachraňovat životy během několika hodin vyrazil také český záchranářský USAR tým, včetně pěti psů speciálně vycvičených pro vyhledávání lidí v sutinách.

Jedním z vyslaných psovodů je také Karel Šplíchal z Chomutovska, člen Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje a dobrovolných hasičů z Málkova. Jeho parťák, labrador Jerry, má všechna potřebná přezkoušení a v Libanonu pilně a s obrovským nasazením pracuje. A to i přesto, že už zaznamenal jeden šrám, řízl se do tlapky. Po ošetření se ale okamžitě vrhnul zpět do práce.

Češi prohledávají několik sektorů a ověřují, zda se pod sutinami nenachází zavalení lidé. Český tým by v Libanonu měl strávit přibližně pět dní.