„Jsme tu se synem poprvé. Vidíte to jo, Jágr z něj evidentně nebude,“ smál se otec malého prvňáka, který při prvních krůčkách na ledě bojoval s rovnováhou. „Maminka nám chodí uvnitř po krámech, tak jsem chtěl jen využít čas. Udivuje mě ale, kolik tu je najednou lidí. Myslel jsem, že tu budeme sami,“ podotkl Lukáš Pajer.

Podle vedení Olympie může do venkovní arény najednou až 50 lidí. Tak to umožňují současná vládní nařízení. Za takového počtu je ale led hodně plný. „Musím dávat pozor, abych se s někým nesrazil. Což se mi ale už několikrát stejně stalo,“ hlásala slečna Jana, která zastavila po několika kolečkách ve směru jízdy na ledové ploše u mantinelu. „Je to trochu hrbolaté, bolí z toho nohy, ale dobrý. S holkama se tu vyblbneme,“ měla gymnazistka z Teplic radost z toho, že může na své nohy obout brusle, přestože jsou teploty nad nulou a rybníky postrádají ledovou pokličku.

U Olympie se bruslí každý den od 8.30 hodin, zavírá se v 21.00. Bruslení je rozložené do několika bloků. Každou sobotu se pro veřejnost otevírá až v 10.00 hodin z důvodu konání ranního kurzu bruslení pro děti. Základní vstupné do arény pod širým nebem je 50 korun. Oproti loňsku provozovatel letos zařídil vyhřívanou převlékárnu, což návštěvníci kvitují. „Líbilo se nám to moc. Vytápěná převlékárna paráda. Vnouček byl nadšený,“ ohodnotila na facebookových stránkách Olympie v diskuzi pod fotkami z bruslení Květa Jarolímková.

U ledové plochy je občerstvení. To ale podle vládních nařízení musí respektovat pokyny, a být po 20. hodině zavřené. Provozovatel nabízí také možnost si na dopolední čas zarezervovat led pro školní skupiny.