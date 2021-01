Podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radky Nastoupilové byl o události informován i příslušný český úřad, kterým je ministerstvo životního prostředí. „To v souladu s evropským nařízením o přepravě odpadů požádalo místně příslušný německý úřad o převzetí odpovědnosti za nedovolenou přepravu odpadu do České republiky. Německý úřad na tuto žádost zatím nereagoval,“ informovala Nastoupilová.

Inspektoři ČIŽP zároveň provedli šetření všech účastníků přepravy nelegálního odpadu a po provedených kontrolách zahájili přestupková řízení. A to jak s dovozcem, který přepravu z Německa do Česka zajišťoval, tak i se společností, která odpad do areálu přijala. „Vzhledem k probíhajícímu řízení nelze poskytnout více informací,“ doplnila Nastoupilová.

Odpad do soukromého areálu pod Lovoš přivezly na sklonku října celkem čtyři kamiony. Jeho množství přivolaní inspektoři z ČIŽP odhadli na sto tun. Ze zásilky v průvodním dokumentu označené jako jednodruhový plast, jenž nepodléhá předchozímu souhlasu a oznámení, se ale nakonec vyklubala zapáchající různorodá směs plastů, skla, papíru a drobných kamenů.

Dodávku nelegálního odpadu se podařilo odhalit díky všímavosti jednoho z obyvatel, který je zároveň i zastupitelem obce. Bydlí totiž nedaleko areálu, a když si všiml nezvyklého pohybu kamionu, šel se na místo podívat. Po zjištění, že kamion naváží do areálu odpad, zalarmovali zástupci obce ústeckou pobočku ČIŽP i policii.



Starosta obce Ota Baudler tehdy k případu uvedl, že dva ze čtyř kamionů pocházely podle registračních značek z Česka, zbylé dva pak ze Slovenska a Polska. Navíc se podle jeho informací nemělo jednat o dodávku poslední, ale měl tam být navezen ještě další odpad. „Z toho, co vím, tak nic dalšího už tam nenavozili. Naštěstí se to zastavilo,“ sdělil v pátek starosta s tím, že podle posledních zpráv odpad na místě zatím zůstává.



Majitelem areálu je společnost Komaspol. Její ředitel Zdeněk Scháno už dříve řekl, že prostory, do kterých byl odpad přivezen, pronajal před časem svému bratrovi Janovi. Ten je poté pronajal další firmě. „O navážení odpadu jsme se dozvěděli od České inspekce životního prostředí. Nenapadlo nás, že by se tam mohlo něco takové přivézt. Lidi z té firmy neznám,“ reagoval v říjnu na dotaz Zdeněk Scháno.

Firmu, která si areál od Jana Schána pronajala, se Deníku nepodařilo zkontaktovat. Za nedovolenou přepravu odpadů hrozí sankce s horní sazbou až 50 milionů korun. K tak vysoké částce však ČIŽP zpravidla nepřistupuje.