VIDEO: Nejhorší křižovatka v kraji je v Ústí. Pod viadukty na Předmostí

Pětatřicet nehod, deset zraněných a škody ve výši 4,2 milionu korun. Taková je bilance ústecké křižovatky ulic Předmostí a Přístavní za poslední dva roky. Co do výše škody a počtu „ťukanců“ jde o nejproblematičtější křižovatku v kraji, v republice druhou nejhorší. Vyplývá to z údajů Portálu nehod. Nejčastější příčinou bouraček zde bývá nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Specialista na bezpečnost v dopravě Jan Pechout vysvětluje, proč je křižovatka Předmostí a Přístavní ulice jedna z nejnebezpečnějších v republice. | Video: Janni Vorlíček